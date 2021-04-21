Перед посланням Путіна глава Компартії Росії закликав атакувати Україну

Лідер Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов вважає, що Кремль має офіційно заявити про те, що буде боротися за Донбас усіма засобами. Зокрема, включаючи і військові.
Джерело:"Национальная служба новостей"
Що заявив Зюганов
Депутат російської Держдуми закликав визнати "Донецьку та Луганську республіки". Це, мовляв, воля їх земляків.
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Я б давно на місці верховного головнокомандувача офіційно заявив, що ми будемо захищати свій "мір", свою батьківщину. Треба офіційно заявити, що ми їх ("ДНР" та "ЛНР" – 24 канал) визнаємо і будемо їх захищати, включаючи і військові засоби,
– наголосив Зюганов.
За його словами, ті, хто "намагається розгорнути війну на Донбасі – божевільні люди".
Російський чиновник традиційно заявив, що Україна, мовляв, не спроможна вести сучасну війну, бо "нема чим".
"Армія в Україні зараз гірша в 10 разів, ніж у 1990-ті роки. Усі їхні установки можуть бути розстріляні без заходу на територію України. Ті, хто збираються віддавати такі накази, – не просто злочинці, вони вбивці справжнісінькі", – заявив лідер Компартії.
Головне про ситуацію на Сході України
- Росія кілька тижнів стягує свої війська до кордону України. У Кремлі кажуть, що готуються до бойових навчань.
- Військову техніку окупанта помітили також на тимчасово окупованому Донбасі та в Криму.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не хоче війни, однак ЗСУ готові захищати нашу територію.
- У сенаті США повідомили, що готові збільшити військову допомогу для Києва.
Російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 канал