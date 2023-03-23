"Цінна для Європи": глава МЗС Австрії заявив, що розірвати зв'язки з Росією неможливо
Джерело:DW
Глава МЗСАвстрії Александер Шалленберг вважає, що Росія відіграватиме певну роль для Європи. Австрійський міністр переконаний, що повний розрив зв'язків з Росією у всіх сферах ілюзорний.
За його словами, Росія не зникне із земної кулі та залишатиметься сусідом Європи. Також Шалленберг сказав, що російська література залишиться частиною європейської культури.
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Глава МЗС Австрії захищає банк, який не вийшов з Росії
"Росія не зникне із земної кулі і, як і раніше, буде нашим найбільшим сусідом. Достоєвський і Чайковський залишаться частиною європейської культури, подобається нам це чи ні", – сказав Шалленберг.
Крім того, він виступив на захист австрійського банку Raiffeisen Bank International (RBI), перевірку якого проводить Мінфін США через діяльність у Росії.
"Я думаю, тут не треба впадати в крайнощі", – сказав Шалленберг.
За його словами, лише 9% західних компаній вийшли з Росії, а 91% все ще перебувають у Росії і "роблять те, що в нинішній ситуації має сенс: вичікують".
Втім, глава МЗС Австрії назвав дії влади США "абсолютно законними". Зокрема, він наголосив на важливості того, щоб усі компанії Австрії беззастережно дотримувалися санкцій ЄС. На його думку, Raiffeisen Bank International їх також дотримуватиметься.
Що відомо про міністра Шалленберга
- Австрія – одне з небагатьох країн Європи, які відмовляється надавати Україні військову допомогу. Та, на відміну від тієї ж Угорщини, австрійський уряд не забороняв експорт зброї через свою територію.
- Щодо глави МЗС Австрії Шалленберг, то його висловлювання мають чіткі проросійські ознаки. На думку австрійського міністра, Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією.
- Глава МЗС Австрії розкритикував ідею щодо заборони видачі віз громадянам Росії, на чому наполягала Україна. Тоді у відповідь МЗС України запросило Шалленберг відвідати Дніпро, щоб він побачив, що "російська культура" зробила з житловим будинком, який окупанти знищили ракетою 14 січня.
- Крім того, Шалленберг виступав за те, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі. Свою думку він аргументував тим, що є балканські держави, які проходили набагато довший шлях до кандидатства.