Глава МЗС Великої Британії планує незабаром завітати до України
Джерело:24 канал
Британська міністерка Елізабет Трасс заявила, що найближчим часом має намір приїхати до України. Її візит запланований на кінець січня.
Очільниця МЗС Великої Британії зазначила, що поїздка буде пов'язана зі стягуванням російських військ до українських кордонів. Про це дипломатка повідомила під час виступу в парламенті.
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Україна – найважливіший пріоритет
Ліз Трасс назвала Україну найважливішим пріоритетом і застерегла від будь-яких поступок Росії.
Будь-яке подальше військове вторгнення в Україну призведе до масштабних наслідків, в тому числі скоординованих санкцій, які завдадуть серйозної шкоди інтересам та економіці Росії,
– сказала міністерка.
Дипломатка наголосила, що Британія працює зі партнерами над санкціями, до яких входять "заходи з сильним впливом, спрямовані на російський фінансовий сектор й окремих осіб".
За словами очільниці МЗС, немає виправдання агресивній позиції Росії, і для поступу Путін повинен піти на деескалацію. Елізабет Трасс додала, що Велика Британія не має наміру миритися з російською кампанією із дестабілізації демократичних сусідів.
Лондон проти "Північного потоку-2"
Вона нагадала, що Лондон виступає проти скандального російського газогону "Північний потік-2".
Я працюю з союзниками та партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проєкту… Європа повинна зменшити свою залежність від російського газу,
– підсумувала дипломатка.
Загроза вторгнення Росії в Україну
- Ще в жовтні 2021 року в західних ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. ГУР підтвердило це, уточнивши, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.
- Світ обіцяє Москві потужні санкції у випадку агресії щодо України – під удар потрапить газопровід "Північний потік-2" та участь Росії у системі міжнародних платежів SWIFT.
- Кремль намагається шантажувати міжнародну спільноту через ультиматуми США та НАТО й оприлюднення переліку "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу.
- Олексій Данілов повідомив, що російських військ під українським кордоном зараз менше, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні 2021 року. Він переконаний, що ймовірність вторгнення низька.