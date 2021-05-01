Президенти Киргизстану і Таджикистану домовилися відвести всю військову техніку від кордону

Глави Киргизстану і Таджикистану 1 травня провели телефонні переговори. Садир Жапаров і Емомалі Рахмон обговорили повне припинення вогню на кордоні між країнами й відведення військових від зони їхньої дислокації.

Президенти країн висловили впевненість у щонайшвидшому врегулюванні ситуації, яка існує на спільному кордоні.

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Під час телефонної розмови лідери Киргизстану і Таджикистану ще раз підтвердили, що вся військова техніка буде відведена від прикордонних районів з обох сторін,

– йдеться в повідомленні.

Також Жапаров і Рахмон домовилися створити спільну комісію Киргизстану і Таджикистану з ревізії всієї військової техніки по периметру кордону.

Розмову підтвердили й в Таджикистані

У пресслужбі президента Таджикистану підтвердили те, що розмова відбулася. Там уточнили перелік питань, які обговорювали. Вони збігаються з оприлюдненими киргизькою стороною.

Особливу увагу було приділено питанням повного дотримання режиму припинення вогню і повернення військ на постійні позиції,

– зазначили у глави Таджикистану.

Нагадаємо, вранці 1 травня прикордонна служба Киргизстану повідомила про те, що таджицькі військові відкрили вогонь по житлових будинках і громадянах у місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області. Таджикистан спростовує цю інформацію.

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