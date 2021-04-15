Глави МЗС балтійських держав під час візиту в Україну закликали Росію припинити провокації

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали російську державу припинити провокації вздовж українських кордонів. Вони також заявили про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Представники балтійських держав у спільному зверненні висловили жаль через військове нарощування збройних сил Росії біля українських кордонів та в окупованому Криму. Вони також підтримали прагнення України вирішити конфлікт політичним шляхом.

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Про що ще мовиться у заяві

Міністри закордонних справ закликали Росію припинити провокаційні дії та дотримуватися міжнародних принципів і зобов'язань ОБСЄ.

Ми закликаємо Росію припинити свої провокації, а також розвіяти всі занепокоєння,

– мовиться у заяві.

Міністри закордонних справ Естонії – Єва-Марія Лійметс, Латвії – Едгарс Рінкевичс та Литви – Габріелюс Ландсбергіс 15 квітня відвідали Україну . Метою візиту стала демонстрація солідарності з українською державою через дії Росії.

Членство України в НАТО

Представники балтійських держав також підтримали прагнення України стати членом Євросоюзу та НАТО.

Вони захотили українську державу провести всі необхідні реформи, щоб досягнути цієї мети.

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Міністри закордонних справ також зобов'язались розвивати та посилювати співпрацю у сфері безпеки та оборони і протидіяти пропаганді й дезінформації.

Ситуація на Сході України: коротко