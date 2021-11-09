Глави МЗС та Міноборони Росії і Франції зустрінуться у Парижі: говоритимуть і про Україну

Міністри оборони та закордонних справ Франції зустрінуться з главами МЗС та Міноборони Росії у Парижі 12 листопада. Однією з тем перемовин стане ситуація в Україні та російська агресія.

Зустріч глав міністерств відбудеться у рамках Міжнародної конференції щодо Лівії.

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На зустрічі обговорюватимуть політичні та військові виміри

Участь у заході беруть міністри оборони та глави МЗС країн Європи.

Окрім викликів стратегічній стабільності та європейській безпеці, на цій зустрічі обговорюватимуться політичні та військові виміри регіональних та міжнародних криз, зокрема ситуація в Україні,

– розповіли в МЗС Франції.

Ймовірно, що представники Парижа висловлять Сергію Лаврову та Сергію Шойгу своє занепокоєння діями Росії щодо України.

Франція наполягає на зустрічі міністрів у нормандському форматі

Серед інших тем обговорення – перемовини з Іраном, ситуація на Близькому Сході, Афганістані та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Зазначимо, що раніше у МЗС Франції висловили пропозицію якнайшвидше провести зустріч у нормандському форматі. Це попри те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив рішуче проти.

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Таку позицію Лаврова представники Парижа назвали "неправильною". Французькі дипломати вважають, що нові перемовини сприятимуть подоланню розбіжностей.