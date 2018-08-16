Головні новини 16 серпня: суд над Януковичем, важливе рішення Порошенка, негода в Києві

В Оболонському райсуді Києва пройшло засідання у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича. Російські окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з "Градів". Петро Порошенко готовий помилувати засуджених в Україні росіян для звільнення українських політв’язнів. Вночі Київ накрила потужна злива, яка наробила чимало лиха у столиці. Такими були головні новини 16 серпня.

Суд над Януковичем

В Оболонському районному суді Києва відбулося засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Під час нього прокурори Головної військової прокуратури оголосили свій вирок: вони просять для "легітимного" 15 років в'язниці.

Відео суду над Вікторем Януковичем

Також, у суді правозахисники екс-президента зчинили бійку з працівниками поліції.

Зокрема, під час перерви судового засідання в коридорі суду почалася штовханина між чоловіком, який представився "начальником Оболонської поліції" і одним з адвокатів Януковича Віталієм Сердюком. Останній сказав, що до нього застосували силу та зім’яли, порвали йому документи.

У свою чергу, прокурори у справі, назвали події на засіданні суду та поза його межами на перерві "цирком".

Як зазначається, причиною конфлікту стало те, що адвокатів не допускали на засідання.

Сутички під час суду над Януковичем

Водночас, сам екс-президент заявив, що тривожиться за своє життя, відтак тримає у таємниці своє перебування.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Ситуація на Донбасі

Окупаційні війська Росії продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України на Донбасі, внаслідок бойових дій двоє захисників України отримали поранення.

У штабі ООС заявляють, що ситуація на Сході йде до загострення, а спостерігачі місії ОБСЄ фіксують накопичення бойовиками військової техніки. Зокрема, безпілотник місії виявив нове скупчення "Градів", гаубиць, танків і гармат ворога.

Також, проросійські бойовики вперше за майже три місяці обстріляли позиції українських захисників вздовж лінії фронту на Донбасі із "Градів". Обстріл почався приблизно о 1-й ночі зі сторони окупованого Дебальцевого. Загалом у бік позицій ООС було випущено 13 реактивних снарядів калібром 122 міліметри.

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У свою чергу, головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко розповів, що армія України готується до відбиття повномасштабної агресії.

Ми готуємося не тільки реагувати у форматі Мінських домовленостей, ми готуємося до відбиття повномасштабної агресії і тому передбачаємо доукомплектування військових частин до тих потреб,

– зазначив він.

За словами Муженка, ВМС планує збільшити присутність в Азовському морі у зв’язку з діями Росії, та посилити охорону морського узбережжя.

Він також розповів, що загальна чисельність регулярних військ РФ на окупованому Донбасі включно з проросійськими бойовиками становить близько 32 тисячі осіб.

Водночас, командувач Операції Об'єднаних Сил Сергій Наєв повідомив, що за 100 днів проведення операції, російсько-терористичні війська не змогли просунутись вперед, а Україна не втратила жодного клаптика своєї землі.

"У ході стабілізаційних дій з початку ведення Операції Об'єднаних сил вдалося забезпечувати та підтримувати повний контроль над лінією зіткнення з противником, належний рівень безпеки та стабільності в районах ведення операції", – зазначив Наєв.

Важливе рішення Порошенка щодо політв'язнів

Президент Петро Порошенко готовий помилувати засуджених в Україні росіян для звільнення українських політв’язнів.

"Українська сторона, наш президент готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв'язнів", – повідомила Ірина Геращенко.

За її словами, звернення ув'язнених направлять до представників Росії в ТКГ.

Напередодні, український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що одразу кілька громадян Росії написали звернення на ім'я президента РФ з проханням обміняти їх на незаконно утримуваних у Росії українців.

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Станом на вечір 16 серпня Денісова отримала уже 22 заяви від ув’язнених в Україні росіян на ім’я Путіна з проханням про обмін.

Всі ці 22 заяви Міністерство закордонних справ України дипломатичною поштою доставить в адміністрацію президента Російської Федерації,

– зазначено у повідомленні.

Негода в Києві

Уночі близько 3 години столицю накрив сильний дощ з грозою, внаслідок чого значного підтоплення зазнала низка вулиць, зокрема, Хрещатик. На вулицях були поламані гілля та повалені дерева, вимитий бруд та сміття.



Наслідки зливи у Києві



У Києві негода наробила лиха

Як повідомили у ДСНС, негода повалила 16 дерев у столиці, багато із них рятувальникам довелося забирати із проїжджих частин доріг. У КМДА, своєю чергою, розповіли, що через негоду рух транспорту у столиці був змінений.

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