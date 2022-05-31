Главою Координаційного штабу щодо полонених призначили начальника ГУР Буданова

Глава української розвідки Кирило Буданов очолив Координаційний штаб щодо полонених. Буданов змінив на цій посаді Ірину Верещук.

ГУР і СБУ займатимуться обміном військовополонених

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Відтепер Головне управління розвідки Міноборони разом з СБУ опікуватиметься обміном військовополонених.

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Зауважимо, що 30 травня міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що передала Головному управлінню розвідки Міноборони свої повноваження щодо обміну військовополоненими.

Вона зазначила, що Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

Що відомо про обмін полонених між Україною і Росією

За попередніми даними, Україна та Росія провели близько десяти обмінів полонених з початку повномасштабної війни. Завдяки цьому вдалося повернути майже 400 українців.

Водночас точна кількість українців, які перебувають у полоні в Росії, невідома. Важливо зазначити, що в полоні в росіян перебувають не тільки військові, але й посадовці, активісти, журналісти та цивільні. Росія навмисно викрадає людей, щоб поповнити обмінний фонд.

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Радник глави міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов повідомляв, що росіяни зацікавлені тільки в обміні двох категорій людей. Окупанти прагнуть повернути своїх строковиків та командирів.

Попередній загальновідомий обмін полоненими відбувся 6 травня. Тоді додому Україна повернула 41 людину, з яких 11 – жінки. Повідомлялося, що 13 людей, який Україна визволила з полону, були цивільними.

Ймовірно, наступний обмін полонених між Україною та Росією стосуватиметься захисників Маріуполя. 16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація поранених українських військових, яким був відданий наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя.

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У британській розвідці заявили, що з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 українських воїнів. Наших захисників та захисниць і медиків вивезли на тимчасово окуповані території, після чого мають обміняти на російських полонених.

У Міністерстві оборони інформували, що такий формат був єдиним шансом врятувати людей на "Азовсталі".

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