Глибокі співчуття народам США й Афганістану, – Зеленський про кривавий теракт у Кабулі

У столиці Афганістану біля аеропорту трапились вибухи, які призвели загибелі людей. Президент України висловив глибокі співчуття народам США й Афганістану.

Володимир Зеленський висловив співчуття родинам усіх загиблих. Про це він написав у твітері.

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Володимир Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі

Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим,

– написав президент.

Зеленський запевнив, що тероризм має засуджуватись усіма сторонами в Афганістані. Також додав: "Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги".

До речі, в українському МЗС запевнили, що українців серед постраждалих немає. Речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що "ми не маємо інформації про те, що могли постраждати громадяни України".

Попри напружену ситуацію, Ніколенко зазначив, що у відомстві продовжують аналізувати ситуацію, готувати різні варіанти евакуації.

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