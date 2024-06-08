У Путіна фіксація на Зеленському: чому диктатор хоче зірвати Саміт миру

Владімір Путін з усіх сил намагається зірвати Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 – 16 червня у Швейцарії. Річ у тім, що кремлівському диктатору принципово важливо не допустити дипломатичних успіхів Президента України Володимира Зеленського.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Путін зараз зосередився на особисто Володимирі Зеленському.

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Путін намагається зруйнувати Саміт миру

Ігор Яковенко зазначив, що Росія діє різними способами, щоб зірвати Саміт миру. Зокрема, країні-агресорці у цьому допомагає Китай, намагаючись впливати на різні країни, не допустити їхньої участі у заході. Звичайно, Пекін робить це на прохання Путіна.

Для російського диктатора важливий будь-який успіх. Путін переконаний, що якщо він завадить проведенню Саміту миру, то для нього буде якесь додаткове благо. Для нього важливо не допустити дипломатичної перемоги України.

У нього зараз фіксація особисто на президентові України Зеленському. Путін його сприймає як особистого ворога. Він намагається не допустити дипломатичної перемоги Зеленського. Знаючи, як президент України вкладається у Саміт миру, він намагається всіляко його зруйнувати,

– пояснив опозиціонер.

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