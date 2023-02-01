"Глобальний удар по внутрішньому ворогу": СБУ проводить десятки обшуків у різних регіонах

1 лютого 2023, 15:12
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Джерело:

СБУ

Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних регіонах нашої країни. Очільник СБУ назвав їх глобальним ударом по внутрішньому ворогу.

Варто зауважити, що мовиться про обшуки в Коломойського, Авакова, Столара, керівниці податкової Києва та інших. Також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив, що буде звільнено весь керівний склад митниці.

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Що кажуть в СБУ про обшуки

Сьогодні (1 лютого – 24 Канал) Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку проводить низку масштабних оперативно-слідчих заходів, направлених на боротьбу із внутрішнім ворогом,
– заявили в СБУ. 

Ба більше, там запевнили, що в рамках відкритих справ 1 лютого відбуваються десятки обшуків і вручають підозри фігурантам. 

За даними Василя Малюка, мовиться про осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах:

  • зрадників України та агентів російських спецслужб;
  • представників організованої злочинності;
  • посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни та стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо.

Глава Служби безпеки України заявив, що це тільки перший етап комплексної та системної роботи, яку вже проводить СБУ. 

"Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", – пообіцяв Василь Малюк.

Посадовець пояснив, що СБУ вже розповідає людям про наслідки обшуків та продовжуватиме інформувати протягом найближчих днів, адже обсяг матеріалів значний. 

Коротко про резонансні обшуки та підозри

  • 1 лютого Служба безпеки України навідалась з обшуками до відомого олігарха Ігоря Коломойського. Причина обшуків у тому, що правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на "Укрнафті" та "Укртатнафті". Це трапилось через несплату податків та легалізацію грошей, здобутих злочинним шляхом. 
  • Також силовики прийшли з обшуками до виконувачки обов'язків начальника податкової служби Києва Оксани Датій. Її звинувачують у багатомільйонних незаконних схемах збагачення. Цікаво, що під час обшуку в неї знайшли "список бажань". Мріяла посадовиця про соболину шубку, поїздку у Лондон, подарунок від коханого – годинник Breguet, заробити 1 мільйон доларів та інше. 
  • Ба більше, з обшуками прийшли до ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, депутата забороненої в Україні ОПЗЖ Вадима Столара
  • Про підозри повідомили ексглаві Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику, двом чиновникам з Міністерства оборони та колишньому заступнику глави держпідприємства "Промоборонекспорт".

Автор: Діана Квасневська