"Глобальний удар по внутрішньому ворогу": СБУ проводить десятки обшуків у різних регіонах

Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних регіонах нашої країни. Очільник СБУ назвав їх глобальним ударом по внутрішньому ворогу.

Варто зауважити, що мовиться про обшуки в Коломойського, Авакова, Столара, керівниці податкової Києва та інших. Також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив, що буде звільнено весь керівний склад митниці.

Зауважте Анонсовані весняні посадки в дії: все, що відомо про день обшуків в Україні

Що кажуть в СБУ про обшуки

Сьогодні (1 лютого – 24 Канал) Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку проводить низку масштабних оперативно-слідчих заходів, направлених на боротьбу із внутрішнім ворогом,

– заявили в СБУ.

Ба більше, там запевнили, що в рамках відкритих справ 1 лютого відбуваються десятки обшуків і вручають підозри фігурантам.

За даними Василя Малюка, мовиться про осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах:

зрадників України та агентів російських спецслужб;

представників організованої злочинності;

посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни та стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо.

Глава Служби безпеки України заявив, що це тільки перший етап комплексної та системної роботи, яку вже проводить СБУ.

"Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", – пообіцяв Василь Малюк.

Посадовець пояснив, що СБУ вже розповідає людям про наслідки обшуків та продовжуватиме інформувати протягом найближчих днів, адже обсяг матеріалів значний.

Коротко про резонансні обшуки та підозри