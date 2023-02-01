"Глобальний удар по внутрішньому ворогу": СБУ проводить десятки обшуків у різних регіонах
Джерело:СБУ
Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних регіонах нашої країни. Очільник СБУ назвав їх глобальним ударом по внутрішньому ворогу.
Варто зауважити, що мовиться про обшуки в Коломойського, Авакова, Столара, керівниці податкової Києва та інших. Також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив, що буде звільнено весь керівний склад митниці.
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Що кажуть в СБУ про обшуки
Сьогодні (1 лютого – 24 Канал) Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку проводить низку масштабних оперативно-слідчих заходів, направлених на боротьбу із внутрішнім ворогом,
– заявили в СБУ.
Ба більше, там запевнили, що в рамках відкритих справ 1 лютого відбуваються десятки обшуків і вручають підозри фігурантам.
За даними Василя Малюка, мовиться про осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах:
- зрадників України та агентів російських спецслужб;
- представників організованої злочинності;
- посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни та стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо.
Глава Служби безпеки України заявив, що це тільки перший етап комплексної та системної роботи, яку вже проводить СБУ.
"Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", – пообіцяв Василь Малюк.
Посадовець пояснив, що СБУ вже розповідає людям про наслідки обшуків та продовжуватиме інформувати протягом найближчих днів, адже обсяг матеріалів значний.
Коротко про резонансні обшуки та підозри
- 1 лютого Служба безпеки України навідалась з обшуками до відомого олігарха Ігоря Коломойського. Причина обшуків у тому, що правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на "Укрнафті" та "Укртатнафті". Це трапилось через несплату податків та легалізацію грошей, здобутих злочинним шляхом.
- Також силовики прийшли з обшуками до виконувачки обов'язків начальника податкової служби Києва Оксани Датій. Її звинувачують у багатомільйонних незаконних схемах збагачення. Цікаво, що під час обшуку в неї знайшли "список бажань". Мріяла посадовиця про соболину шубку, поїздку у Лондон, подарунок від коханого – годинник Breguet, заробити 1 мільйон доларів та інше.
- Ба більше, з обшуками прийшли до ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, депутата забороненої в Україні ОПЗЖ Вадима Столара.
- Про підозри повідомили ексглаві Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику, двом чиновникам з Міністерства оборони та колишньому заступнику глави держпідприємства "Промоборонекспорт".