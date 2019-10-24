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      "Годі нас труїти": кияни вийшли на протест через забруднення повітря – фото, відео

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      Люди вийшли на протест через смог у Києві
      Люди вийшли на протест через смог у Києві / lb.ua

      З гаслами "Годі нас труїти" та в захисних масках мешканці Києва вийшли на протест вранці на шляхопровід біля проспекту Бажана.

      У такий спосіб жителі навколишніх будинків хочуть привернути увагу влади до токсичного повітря.

      На часі: Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?

      Однак, надзвичайники переконують, що рівень небезпечних речовин у повітрі не перевищено. А зраду, мовляв, розганяють екологічні організації із сумнівною репутацією. 

      смог київ
      Люди розвішали плакати з гаслами зі закликами

      Окрім цього, людей закликають не палити листя. Бо через це дійсно повітря насичується токсинами. А туман, який є природним явищем для цього періоду, лише затримує їх у повітрі.

      смог у києві
      Кияни вимагають, щоб їх не труїли забрудненим повітрям

      смог у києві
      Люди вийшли на мітинг

      мітинг смог київ
      Кияни прийшли у масках та з плакатами

       

      Що спричинило смог у Києві?Ймовірною причиною погіршення якості повітря експерти називають пожежі на торф’яниках поблизу Києва (Обухівський район). Оскільки шкода від продуктів горіння торф’яників висока, медики рекомендують:
      – обмежити перебування на вулиці людям, які мають хвороби дихальних шляхів та серцево-судинної системи;
      – більше пити води (2-3 літри на добу);
      – не відчиняти вікна у квартирах.

      Детальніше про те, як поводитися, коли на вулиці смог, і у чому небезпека – читайте у матеріалі 24 каналу

      До слова, 23 жовтня стан повітря на проспекті Науки в Києві експерти оцінили в 175 одиниць, що на 15 позначок перевищує показники Пекіна. 

      Україна нині перебуває на 47 місці у рейтингу країн з найбруднішим повітрям. "Лідерами" в цьому списку є Бангладеші, Пакистані та Індії. Також до п'ятірки увійшли Афганістан і Бахрейн. За ними слідують Монголія, Кувейт, Непал, ОАЕ, а замикає десятку Нігерія. 

      Де найбрудніше повітря
      Забрудненість повітря у різних країнах світу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Києва Смог у Києві Екологія Протести
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