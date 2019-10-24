"Годі нас труїти": кияни вийшли на протест через забруднення повітря – фото, відео

З гаслами "Годі нас труїти" та в захисних масках мешканці Києва вийшли на протест вранці на шляхопровід біля проспекту Бажана.

У такий спосіб жителі навколишніх будинків хочуть привернути увагу влади до токсичного повітря.

На часі: Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?

Однак, надзвичайники переконують, що рівень небезпечних речовин у повітрі не перевищено. А зраду, мовляв, розганяють екологічні організації із сумнівною репутацією.



Люди розвішали плакати з гаслами зі закликами

Окрім цього, людей закликають не палити листя. Бо через це дійсно повітря насичується токсинами. А туман, який є природним явищем для цього періоду, лише затримує їх у повітрі.



Кияни вимагають, щоб їх не труїли забрудненим повітрям



Люди вийшли на мітинг



Кияни прийшли у масках та з плакатами

Що спричинило смог у Києві?Ймовірною причиною погіршення якості повітря експерти називають пожежі на торф’яниках поблизу Києва (Обухівський район). Оскільки шкода від продуктів горіння торф’яників висока, медики рекомендують:

– обмежити перебування на вулиці людям, які мають хвороби дихальних шляхів та серцево-судинної системи;

– більше пити води (2-3 літри на добу);

– не відчиняти вікна у квартирах.

Детальніше про те, як поводитися, коли на вулиці смог, і у чому небезпека – читайте у матеріалі 24 каналу

До слова, 23 жовтня стан повітря на проспекті Науки в Києві експерти оцінили в 175 одиниць, що на 15 позначок перевищує показники Пекіна.

Україна нині перебуває на 47 місці у рейтингу країн з найбруднішим повітрям. "Лідерами" в цьому списку є Бангладеші, Пакистані та Індії. Також до п'ятірки увійшли Афганістан і Бахрейн. За ними слідують Монголія, Кувейт, Непал, ОАЕ, а замикає десятку Нігерія.



Забрудненість повітря у різних країнах світу / інфографіка 24 каналу