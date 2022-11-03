Гаряча "бавовна": у Голій Пристані майже вщент зруйнували "адміністрацію" росіян
Джерело:Сергій Братчук
У Голій Пристані на Херсонщині 3 листопада було "бавовняно". В одній з будівель окупованого міста розгулялося "Бавовнятко".
Про "бавовну" в Голій Пристані зранку 3 листопада повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що "Бавовнятко" "потопталося" у Голій Пристані.
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"Бавовна" завітала до окупаційної адміністрації
Інших деталей Сергій Братчук не повідомив, зазначивши, що "чекаємо підсумків".
Водночас "Оперативний ЗСУ" опублікував відео з Голої Пристані після "бавовни". У повідомленні йдеться, що "бавовна" сталася у будівлі окупаційної адміністрації.
Наслідки "бавовни" у Голій Пристані: відео
Також потужна "бавовна" 3 листопада сталася в тимчасово окупованому Мелітополі. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого росіянами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.
ЗСУ знищують окупантів на Півдні
- ЗСУ 24 жовтня вдарили по окупантах у населеному пункті Каїри на Херсонщині. Виявилося, що це база кадирівців. Після остаточного розбору руїн на місці удару української реактивної артилерії під завалами знайшли 62 тіла загиблих окупантів.
- Неспокійно для окупантів на Херсонщині було 2 листопада. Зокрема, яскрава"бавовна" сталася біля Каховської ГЕС. Крім того, знову було "бавовняно" в районі Антонівського мосту.
- Ніч проти 1 листопада теж видалася нелегкою для російських загарбників в окупованому Херсоні через українське підпілля. Після опівночі на закритому поліцейському паркінгу почали палати автомобілі. За даними місцевих, автівки почали горіти внаслідок масштабної детонації.
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