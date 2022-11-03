Гаряча "бавовна": у Голій Пристані майже вщент зруйнували "адміністрацію" росіян

У Голій Пристані на Херсонщині 3 листопада було "бавовняно". В одній з будівель окупованого міста розгулялося "Бавовнятко".

Про "бавовну" в Голій Пристані зранку 3 листопада повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що "Бавовнятко" "потопталося" у Голій Пристані.

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"Бавовна" завітала до окупаційної адміністрації

Інших деталей Сергій Братчук не повідомив, зазначивши, що "чекаємо підсумків".

Водночас "Оперативний ЗСУ" опублікував відео з Голої Пристані після "бавовни". У повідомленні йдеться, що "бавовна" сталася у будівлі окупаційної адміністрації.

Наслідки "бавовни" у Голій Пристані: відео

Також потужна "бавовна" 3 листопада сталася в тимчасово окупованому Мелітополі. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого росіянами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

ЗСУ знищують окупантів на Півдні

ЗСУ 24 жовтня вдарили по окупантах у населеному пункті Каїри на Херсонщині. Виявилося, що це база кадирівців. Після остаточного розбору руїн на місці удару української реактивної артилерії під завалами знайшли 62 тіла загиблих окупантів.

Неспокійно для окупантів на Херсонщині було 2 листопада. Зокрема, яскрава"бавовна" сталася біля Каховської ГЕС. Крім того, знову було "бавовняно" в районі Антонівського мосту.

Ніч проти 1 листопада теж видалася нелегкою для російських загарбників в окупованому Херсоні через українське підпілля. Після опівночі на закритому поліцейському паркінгу почали палати автомобілі. За даними місцевих, автівки почали горіти внаслідок масштабної детонації.

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