Голос Америки. Чи понесуть школярі покарання за участь у акціях, які проходять в США
Голос Америки 23:04, 15 березня 254 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у США набирає рух школярів, що закликають посилити правила покупки і носіння зброї. У середу, 14 березня, учні переривали уроки і виходили на вулиці, наступна акція запланована на 24 березня. Але не всі школи вітають таку ініціативу.
Також у випуску:
Демократи США святкують перемогу на довиборах в окрузі Пенсильванії, який раніше підтримував республіканців.
Джерело: 24 Канал
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