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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Голос Америки: Чому в Apple вважають Дональда Трампа винним у різкому падінні ціни на акції

      Голос Америки 34 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – на світових біржах триває пониження індексів на фоні падіння цін на акції Apple через торговельну війну США та Китаю: саме мита, на думку представників компанії, введені президентом Дональдом Трампом, призвели до втрати прибутків.

      Також у випуску:

      У п'ятницю, 4 січня, на 14 день часткового блокування роботи уряду США президенту Трампу та лідерам демократів так і не вдалося домовитися щодо федерального бюджету.

      Демократи закликають Трампа не утримувати в заручниках сотні тисяч держслужбовців через політичні розбіжності, натомість пропонують продовжити перемовини після поновлення роботи уряду.

      4 січня стало відомо про рекордно низькі показники безробіття у США: вперше за 50 років показник знизився до 3,7%.

      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Apple
      Джерело: 24 канал
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