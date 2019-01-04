Голос Америки: Чому в Apple вважають Дональда Трампа винним у різкому падінні ціни на акції
У свіжому випуску "Голосу Америки" – на світових біржах триває пониження індексів на фоні падіння цін на акції Apple через торговельну війну США та Китаю: саме мита, на думку представників компанії, введені президентом Дональдом Трампом, призвели до втрати прибутків.
Також у випуску:
У п'ятницю, 4 січня, на 14 день часткового блокування роботи уряду США президенту Трампу та лідерам демократів так і не вдалося домовитися щодо федерального бюджету.
Демократи закликають Трампа не утримувати в заручниках сотні тисяч держслужбовців через політичні розбіжності, натомість пропонують продовжити перемовини після поновлення роботи уряду.
4 січня стало відомо про рекордно низькі показники безробіття у США: вперше за 50 років показник знизився до 3,7%.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі