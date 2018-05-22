Голос Америки. Очільниця ЦРУ Джина Гаспел брала участь у катуваннях підозрюваних у тероризмі

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – новообрана директорка ЦРУ Джина Гаспел служила у структурі з 1985 року на різних посадах. Більша частина її роботи була засекречена. Той факт, що вона брала участь у катуваннях підозрюваних у тероризмі, затримав її кар'єрний ріст при адміністрації Барака Обами, хоча катування тоді були законними.

Також у випуску: Зустріч американського президента Дональда Трампа та його північноамериканського колеги Кім Чен Ина, яка запланована на 12 червня, може не відбутись. У лікарню імені Мечникова у Дніпрі доставили контейнер сучасного медичного обладнання із США. В одному з найпрестижніших театрів Чикаго "Харріс" відбувся вечір пам'яті жертв Голодомору.