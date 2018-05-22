Голос Америки. Очільниця ЦРУ Джина Гаспел брала участь у катуваннях підозрюваних у тероризмі
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – новообрана директорка ЦРУ Джина Гаспел служила у структурі з 1985 року на різних посадах. Більша частина її роботи була засекречена. Той факт, що вона брала участь у катуваннях підозрюваних у тероризмі, затримав її кар'єрний ріст при адміністрації Барака Обами, хоча катування тоді були законними.
Також у випуску:
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У лікарню імені Мечникова у Дніпрі доставили контейнер сучасного медичного обладнання із США.
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Джерело: 24 Канал
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