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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Голос Америки: Ситуація на виборах в Україні нагадує Brexit, вибори у Франції, США, каже Волкер

      Голос Америки 77 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Волкер стверджує, що тепер українська громадськість має обрати. Чи хочуть вони когось, хто виступає проти істеблішменту і обіцяє масштабні реформи. Або вони хочуть когось, хто, можливо, розчарував у деяких аспектах, проте зробив для реформ більше, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років й протистоїть Путіну.

      Також у випуску:

      BBC вважає, що Президенту Петру Порошенку немає чого втрачати, тому він готовий приймати участь в боротьбі із Зеленським.

      В Каліфорнії квітне одразу декілька гектарів маку.

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      Теги: Голос Америки Новини України Новини політики Новини США Курт Волкер
      Джерело: 24 канал
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