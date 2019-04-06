Голос Америки: Ситуація на виборах в Україні нагадує Brexit, вибори у Франції, США, каже Волкер
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Волкер стверджує, що тепер українська громадськість має обрати. Чи хочуть вони когось, хто виступає проти істеблішменту і обіцяє масштабні реформи. Або вони хочуть когось, хто, можливо, розчарував у деяких аспектах, проте зробив для реформ більше, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років й протистоїть Путіну.
Також у випуску:
BBC вважає, що Президенту Петру Порошенку немає чого втрачати, тому він готовий приймати участь в боротьбі із Зеленським.
В Каліфорнії квітне одразу декілька гектарів маку.
Джерело: 24 канал
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