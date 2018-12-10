Голос Америки. Скільки людей Трампа вели переговори із росіянами під час виборів
У свіжому випуску "Голосу Америки" – під час президентської виборчої кампанії 2016 року в США 16 людей з близького оточення Дональда Трампа мали контакти з росіянами. Про це повідомляють американські ЗМІ, переговори з росіянами стосувалися бізнес-питань і пошуку компромату на Клінтон.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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