Голос Америки. Скільки людей Трампа вели переговори із росіянами під час виборів

У свіжому випуску "Голосу Америки" – під час президентської виборчої кампанії 2016 року в США 16 людей з близького оточення Дональда Трампа мали контакти з росіянами. Про це повідомляють американські ЗМІ, переговори з росіянами стосувалися бізнес-питань і пошуку компромату на Клінтон.

Також у випуску: Санкції ЄС проти виборів на Донбасі. Перший посол США в Україні заявив, що Підтримка Києва Вашингтоном має бути міцнішою. Сучасний реабілітаційний центр для ветеранів АТО відкривається в Ірпіні.