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      Голос Америки. Скільки людей Трампа вели переговори із росіянами під час виборів

      Голос Америки 99 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – під час президентської виборчої кампанії 2016 року в США 16 людей з близького оточення Дональда Трампа мали контакти з росіянами. Про це повідомляють американські ЗМІ, переговори з росіянами стосувалися бізнес-питань і пошуку компромату на Клінтон.

      Також у випуску:

      Санкції ЄС проти виборів на Донбасі.

      Перший посол США в Україні заявив, що Підтримка Києва Вашингтоном має бути міцнішою.

      Сучасний реабілітаційний центр для ветеранів АТО відкривається в Ірпіні.

      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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