Голос Америки: США перевіряють інформацію про причетність Байденів до корупції в Україні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Мін'юст США працює з даними про начебто причетність Байденів до корупції в Україні, які надав Руді Джуліані. Очільник міністерства зазначив, що відомство зобов'язане її перевірити, проте при всій повазі слід бути обережними з будь-якою інформацією, яка надходить з України.

Також у випуску: Проєкт бюджету США на 2021 рік: допомога Україні збережеться на рівні 2020-го. Перші внутрішньопартійні вибори демократів, які пройшли у штаті Айова, показали серйозні проблеми з підрахунком голосів.