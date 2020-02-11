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      Голос Америки: США перевіряють інформацію про причетність Байденів до корупції в Україні

      Голос Америки 39 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Мін'юст США працює з даними про начебто причетність Байденів до корупції в Україні, які надав Руді Джуліані. Очільник міністерства зазначив, що відомство зобов'язане її перевірити, проте при всій повазі слід бути обережними з будь-якою інформацією, яка надходить з України.

      Також у випуску: 

      Проєкт бюджету США на 2021 рік: допомога Україні збережеться на рівні 2020-го.

      Перші внутрішньопартійні вибори демократів, які пройшли у штаті Айова, показали серйозні проблеми з підрахунком голосів.

       

       

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      Теги: Новини України Новини США Корупція Голос Америки
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