Голос Америки: США перевіряють інформацію про причетність Байденів до корупції в Україні
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Мін'юст США працює з даними про начебто причетність Байденів до корупції в Україні, які надав Руді Джуліані. Очільник міністерства зазначив, що відомство зобов'язане її перевірити, проте при всій повазі слід бути обережними з будь-якою інформацією, яка надходить з України.
Також у випуску:
Проєкт бюджету США на 2021 рік: допомога Україні збережеться на рівні 2020-го.
Перші внутрішньопартійні вибори демократів, які пройшли у штаті Айова, показали серйозні проблеми з підрахунком голосів.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі