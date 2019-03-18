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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Голос Америки: у НАТО заявили, що не повернуться до нормальних відносин з Росією

      Голос Америки 58 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Захід нагадує Росії, що її дії щодо анексії Криму незаконні. Альянс НАТО запевнив, що не повернеться до нормальних відносин з Росією, доки та не продемонструє відповідність міжнародному праву.

      Також у випуску:

      Державний департамент США назвав так званий кримський референдум фарсом.

      Представниця ЄС Фредеріка Могеріні заявила, що ЄС повністю підтримує Україну, її незалежність та суверенітет.

      Зворушлива історія кримськотатарських біженців у США. 

      Жалобні акції після масової стрілянини у мечеті в Новій Зеландії.

      blog_ava
      5 років після анексії: як виглядає Крим зараз
      18 березня
      4057
      Теги: НАТО Голос Америки Новини США Анексія Криму Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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