Голос Америки: у НАТО заявили, що не повернуться до нормальних відносин з Росією
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Захід нагадує Росії, що її дії щодо анексії Криму незаконні. Альянс НАТО запевнив, що не повернеться до нормальних відносин з Росією, доки та не продемонструє відповідність міжнародному праву.
Також у випуску:
Державний департамент США назвав так званий кримський референдум фарсом.
Представниця ЄС Фредеріка Могеріні заявила, що ЄС повністю підтримує Україну, її незалежність та суверенітет.
Зворушлива історія кримськотатарських біженців у США.
Жалобні акції після масової стрілянини у мечеті в Новій Зеландії.
Джерело: 24 канал
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