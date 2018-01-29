Голос Америки. У США готові оголосити поплічників Путіна, до яких застосують санкції
Голос Америки 22:53, 29 січня 371 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Мінфін США готовий назвати "друзів" Путіна, яких внесли у "чорний список". Нові санкції стануть відчутною відповіддю Кремлю за втручання у вибори американського президента. Адже погрожують більше відрізати доступ до іноземних кредитів, обмежити вільне подорожування на Заході чи вести ділові справи в США.
Також у випуску:
У вівторок, 30 січня, ввечері Дональд Трамп виступить зі щорічним зверненням до Конгресу про стан держави.
Джерело: 24 Канал
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