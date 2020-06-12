У "Голосі" розповіли, чим займатиметься Вакарчук після складання мандата
Після складання мандату Святослав Вакарчук продовжить політичну діяльність і, залишившись у партії, долучиться до місцевих виборів.
Вакарчук не здаватиме партійний квиток. Про це заявила нардепка від фракції "Голос" Інна Совсун у коментарі hromadske.
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Вона нагадала, що вони не будують лідерську партію, а місія Вакарчука, яку він сам озвучував, була завести людей в парламент.
Він завів нових людей. І це власне його головне досягнення. Він залишається в партії. Він буде залишатися працювати на місцевих виборах, він не здає партійний квиток,
– пояснила Совсун.
Нардепка додала, що робота у Верховній Раді – це не те, що все життя цікавило б Вакарчука. Водночас те, що він був сильним лідером, робило його мішенню для інформаційних компаній Портнова та інших. Це часто створювало "проблеми на рівному місці, де їх би могло не бути".
► Про рейтинги
Совсун переконана, що з Вакарчуком чи без – рейтинги партії "Голос" не є оптимальними і потрібно працювати над їх підвищенням.
"Потрібно переконувати громадян, що ми хочемо працювати на їхні інтереси. Наші рейтинги сьогодні нас не задовольняють", – сказала нардепка.
Вакарчук йде з парламенту: що відомо
- Про складання мандату Святослав Вакарчук заявив на зустрічі з журналістами 11 червня, яку він сам й організував. За його словами, свою місію він виконав – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.
- Як зазначив Вакарчук, він не покидає партію "Голос" і не йде з великої політики. Поки що він лише покидає парламент.
- Рішення нардепа ще має підтримати ВРУ. Для цього потрібно більшість голосів депутатів. Голосування має відбутися впродовж 10 днів після подачі заяви депутатом.
- Замість Вакарчука до парламенту може пройти наступна за списком у партії "Голос" відома юристка Аліна Свідерська.
Дивіться відео: Вакарчув заявив про складання мандата