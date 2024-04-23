Як швидко Україна отримає допомогу від США після схвалення Сенатом: у Пентагоні дали відповідь

США готові передати Україні допомогу у короткий термін після схвалення відповідного законопроєкту Конгресом. Йдеться всього про декілька днів.

Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер. Водночас особливої інтриги щодо голосування немає – вже незабаром конгресмени мають ухвалити відповідне рішення.

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Допомога Україні

Патрік Райдер розповів, що Конгрес США має схвалити законопроєкт щодо надання Україні допомоги. Вже після цього його має підписати президент Джо Байден.

Лише після цього Пентагон передасть Україні новий пакет військової допомоги. На це потрібно всього кілька днів.

Важливо! Раніше CNN писало, що значна частина першого пакета допомоги від США вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Це дозволить надати Україні необхідну зброю у найкоротший термін. Видання також зазначало, що найперше надійдуть артилерійські боєприпаси.

Водночас Reuters з посиланням на двох американських чиновників стверджує, що новий пакет допомоги від США включатиме озброєння на 1 мільярд доларів. Він включає транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (ймовірно йдеться про HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів та протитанкові боєприпаси TOW і Javelin.

Окрім цього, ракети ATACMS великої дальності, вірогідно, будуть в пакеті допомоги, який США нададуть Україні,

Що відомо про голосування