Голосування на позачергових виборах до Ради офіційно завершилось

О 6:00 за київським часом закрилася остання дільниця, де можна було проголосувати на позачергових парламентських виборах. Розміщується вона у американському Сан-Франциско.

Загалом у США українці мали можливість проголосувати на чотирьох дільницях – у Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго та власне Сан-Франциско. Дільниця у Сан-Франциско географічно охоплює 12 штатів (Айдахо, Арізона, Вайомінг, Вашингтон, Гаваї, Каліфорнія, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Юта).

Якою є ситуація в інших країнах? Парламентські вибори-2019: за кого проголосували українці за кордоном

На дільниці у Сан-Франциско своїм правом голосу скористалися 339 українських виборців із зареєстрованих 23 тисяч 710. Таким чином, явка тут становила 1,43%. Зауважимо, під час попередніх голосувань, зокрема в другому турі президентських виборів 21 квітня, явка в Сан-Франциско була 2,43%, передає Укрінформ.

Низький рівень активності виборців тут можна пояснити, зокрема, великими відстанями між Каліфорнією, де розміщується Сан-Франциско, та іншими штатами. До прикладу, людям, які проживають на Гаваях, потрібно летіти до виборчої дільниці майже п'ять годин літаком. Крім того, дають взнаки період відпусток і аномальна спека, яка сьогодні охопола більшість території США.

Щодо інших дільниць у США, то і на них явка була доволі низькою. Так, у Вашингтоні проголосували 316 громадян України із 7334 зареєстрованих (явка – 4,3%). Під час другого туру президентських виборів у американській столиці свої голоси віддали трохи більше – 6,3%.

У Нью-Йорку проголосували 743 виборці, що становить 6,2%. У другому турі виборів президента на цю дільницю прийшли проголосувати також набагато більше людей – 1353 особи, або 11,3%.

А дільниця у Чикаго прийняла 555 громадян України із 5898 зареєстрованих осіб, що проживають у дев'яти американських штатах. Явка тут становила хоч і найбільше в середньому по США – 9,4%, але також була суттєво меншою за число тих, хто проголосував 21 квітня (тоді це було 19%).

Зверніть увагу! Як голосували українці за кордоном: фото та відео

Якими є результати виборів до Ради по Україні

За попередніми підрахунками, явка становила 49,84% – це є найнижчим показником в історії. Після підрахунку понад 35% голосів до парламенту поки проходять:

"Слуга народу" – 42, 19%;

"Опозиційна платформа – за життя" – 12,75%;

"Європейська Солідарність" – 8,70%;

ВО "Батьківщина" – 8,71%;

"Голос" – 6,39%.



Як голосували в регіонах України / Інфографіка 24 каналу

Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, також долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.