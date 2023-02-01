Час, коли можна було грабувати державу, минув, – голова ДБР про справи проти топпосадовців

В перший день лютого до низки українських посадовців навідались з обшуками українські спецслужби. Проте така "чистка" – це лише початок.

Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Він повідомив, що гучні реалізації ДБР – це результат системної роботи Бюро впродовж тривалого періоду.

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Суспільство сформувало запит на справедливість

Сухачов каже, що Бюро лише почало інформувати суспільство про свої кроки щодо подолання корупції на топрівні. Проте ця робота не припинялась й після початку повномасштабної агресії Росії. Адже корупція, за словами директора ДБР, є не менш небезпечним ворогом для України, ніж Росія.

Війна створила ілюзію вседозволеності у деяких українських чиновників та правоохоронців, які вирішили, що "війна усе спише". Сухачов наголошує, що у суспільстві вже давно і чітко сформовано запит на справедливість та нетерпимість щодо корупції серед чиновників усіх рівнів.

Тож сьогодні низка спецслужб провели заходи у межах кримінальних проваджень, де фігурують високі чини Міністерства оборони, податкової, інших міністерств та відомств.

Це – далеко не все. У роботі наших слідчих та оперативників ще багато цікавих матеріалів. Час, коли можна було безкарно грабувати державу та підривати її бойову готовність – минув і минув дуже давно. Якщо хтось цього досі не зрозумів – тим гірше для них,

– сказав Сухачов.

За його словами, зараз є лише один шлях – працювати на Перемогу та задля Перемоги. Він підкреслив, що "далі буде".

Як відреагували в Офісі генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін підсумував сьогоднішні обшуки та оголошення підозр колишнім і чинним посадовцям. Костін нагадав, що влада передбачає відповідальність.

"Якщо ви не згодні жити за законом — це буде кримінальна відповідальність", – підкреслив він.

За словами Костіна, сьогодні було повідомлено про підозру чотирьом посадовцям – ексзаступнику міністра оборони та ексміністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям міноборони. За результатами слідчих дій повідомлено про підозри топменеджменту ПАТ "Укртатнафта".

Також посадовця Одеської ОВА викрито на хабарі 40 000 доларів за махінації з землею.

Обшуки 1 лютого: коротко