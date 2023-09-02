"Що вигідніше – убити його чи дозволити йому добити Росію": Буданов висловився про смерть Путіна

Напевно, всі українці прагнуть смерті Путіна та чекають, коли хтось нарешті уб'є кремлівського диктатора. На думку Кирила Буданова, з убивством Путіна не все так просто.

Голова ГУР Кирило Буданов відомий своєю медійною активністю. Він часто не тільки коментує поточні події, а й дає прогнози. 1 вересня голова української розвідки дав велике інтерв'ю Наталі Мосейчук.

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То коли вб'ють Путіна

Журналістка запитала, чи є домовленості, згідно з якими Путіна прибрати не можна. Буквально – чи тримає хтось руки генерала Буданова зв'язаними?

На це Кирило Буданов відповів: тут зв'язані не руки, а мозок.

Треба думати над усіма кроками, що буде. Що нам вигідніше – убити його чи дозволити йому до кінця добити Росію? Що буде в разі, якщо спроба виявиться невдалою та які наслідки це викличе? За сукупністю цих факторів відбувається те, що ви зараз бачите,

– сказав він.

Кремлівський диктатор пробує визирати з бункера