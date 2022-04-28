Головне, аби були живі та не були рабами, – Зеленський про депортованих в Росію українців

Росіяни незаконно вивезли у Росію тисячі українських громадян, серед яких є й діти. Україна робить усе можливе, щоб якнайскоріше повернути їх додому.

Як заявив Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, Росія незаконно вивезла 500 тисяч українців. Самі ж росіяни через свою пропаганду хизуються показником в 1 мільйон, передає 24 канал.

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Безпека людей – головна гарантія

Як зазначив глава держави, головною гарантією безпеки для нього зараз є безпека наших людей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію.

Головне, щоб вони були живі і не були рабами, самі обирали, куди їм їхати. І я знаю про те, що їх вибір – територія, яку контролює Україна, – заявив Зеленський.

Зрив евакуації та депортація

Росіяни зривають заплановані евакуації та не дають мирним українцям покинути "гарячі" точки. Також ворог тримає евакуаційні табори у жахливих умовах. Прикриваючись евакуацію, окупанти незаконно вивозять українців у Росію, зокрема, у неблагополучні райони. Серед вивезених громадян є й діти.

Дивіться відео спільного брифінгу Володимира Зеленського та Антоніу Гутерреша