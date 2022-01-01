SIM-карта тільки за даними паспорта: головне з новин 1 січня

Набув чинності закон про реєстрацію SIM-карти за паспортом. Польща почала головувати в ОБСЄ: Кулеба очікує на плідну співпрацю. В останній день року на Донбасі загинув військовий. Потужний вибух у Бельгії зніс стіни будинку: є загиблі. Такими були головні новини 1 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Набув чинності закон про реєстрацію SIM-карти за паспортом

Джерело: сайт Верховної Ради

Зміни до закону про електронні комунікації набули чинності 1 січня 2022 року. Згідно з ними, українці повинні реєструвати SIM-карти, "прив'язуючи" їх до даних паспорта – тобто користувач зобов'язаний ідентифікуватися у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Відомо про механізм дії закону:

перехідний період діє до 1 січня 2025 року;

до цього часу абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе, надавши паспортні дані;

адже з січня 2025 року постачальники не надаватимуть послуги тим користувачам, які не підписали договір або не здійснили ідентифікацію.

Після 2 місяців з моменту припинення, якщо користувач не уклав договір або не надав паспортні дані, комунікаційні послуги припинять,

– мовиться у повідомленні.

До речі, автори вважають, що зміни до закону допоможуть:

підвищити захист абонентів операторів мобільного зв'язку в Україні – зокрема, даних і персональної інформації українців;

служитимуть захистом від низки шахрайських схем, спрямованих на викрадення номера та банківських даних.

Польща почала головувати в ОБСЄ: Кулеба очікує на плідну співпрацю

Джерело: твітер Дмитра Кулеби

Протягом 2022 року Польща очолюватиме Організацію з безпеки і співробітництва в Європі. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба привітав країну з цим.

Вітаю колегу та друга Збіґнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ,

– написав міністр.

Очільник відомства додав, що очікує на плідну співпрацю задля:

захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє;

відновлення поваги до міжнародного права;

а також територіальної цілісності України.

До речі, головна мета Польщі, за словами речника Міністерства закордонних справ Лукаша Ясіни, – діяльність, спрямована на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів за підтримки структур організації.

У 2022 році Франція 6 місяців очолюватиме Раду Європейського Союзу . У країні назвали напрямки діяльності в межах ЄС на наступні місяці: боротьбу з пандемією, економічне відродження, координацію зусиль у подоланні кліматичних змін, реагування на дедалі більшу агресивність "недружніх сил".

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В останній день року на Донбасі загинув військовий

Джерело: Штаб ООС

31 грудня в останній день 2021 року окупанти продовжували гатити по українських позиціях. 1 січня у штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що окупанти тричі порушили режим тиші. Зокрема відкрили вогонь:

недалеко від Травневого;

у районі Авдіївки;

у бік Водяного.

Напередодні Нового року російсько-окупаційні війська стріляли зі стрілецької зброї, автоматичних та протитанкових гранатометів.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну,

– повідомили в ООС.

До речі, захищаючи Україну від російської агресії, на Сході протягом 2021 року загинули 77 українських військових. Тільки у грудні 2021 року окупанти вбили двох наших героїв.

Потужний вибух у Бельгії зніс стіни будинку: є загиблі

Джерело: Le Soir

У бельгійському місті Тюрнхаут вранці 31 грудня 2021 року стався вибух у будинку. Попередньо причиною інциденту називають витік газу.

Вибух зруйнував декілька квартир. внаслідок інциденту обвалились стіни та перекриття між поверхами. Пошукові роботи тривали до 1 січня.

Протягом новорічної ночі рятувальники знайшли тіла 4 людей, що загинули під час вибуху. Інформації про інших жертв у мерії міста не отримували,

– повідомили рятувальники.

Також вони пояснили, що з-під завалів врятували жінку, яка мала біля себе телефон й зателефонувала їм. Невдовзі її госпіталізували. Міський голова заявив, що:

пошукові операції зупинили через те, що повідомлень про інших людей, які могли бути у будівлі та зникли, не отримували;

проте рятувальники продовжили розчищати завали.