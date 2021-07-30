Головні новини 30 липня: засідання РНБО, Чауса знайшли на Вінниччині, пожежі у Туреччині

30 липня 2021 , 20:39
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Джерело:

24 канал

РНБО провела виїзне засідання у Краматорську. Екссуддю Миколу Чауса знайшли в одному з сіл на Вінниччині. У Туреччині лісові пожежі поширились на 7 провінцій. Сутички праворадикалів і представників ЛГБТ під ОП. В Україні продовжать карантин. Річниця звільнення Авдіївки. Такими були головні новини України та світу 30 липня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 30 липня:

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Виїзне засідання РНБО

Джерело: 24 канал

Рада національної безпеки й оборони під час виїзного засідання 30 липня, яке відбулося у Краматорську, розглянула низку питань. Про це під час брифінгу за підсумками зібрання повідомив Олексій Данілов.

Секретар РНБО розповів, про що саме говорили:

  • Про зміни в Збройних силах України.

Наразі відбувається процес "омолодження" керівників української армії. Призначені полковники та генерали пройшли фронт і мають військову освіту, що дуже важливо. Президент Володимир Зеленський підтримуватиме молодих військових.

  • Про тарифи на електроенергію.

Вартість електроенергії для населення не підвищуватимуть, а тарифами нікому не дозволять маніпулювати. Однак енергоринок в Україні наразі перебуває під контролем декількох осіб.

Олексій Данілов назвав цих людей:

  • Рінат Ахметов;
  • Ігор Коломойський;
  • Дмитро Фірташ;
  • Геннадій Боголюбов;
  • Сергій Льовочкін;
  • Костянтин Григоришин,
  • Вадим Новинський;
  • брати Суркіси;'
  • росіянин Воєводін (ймовірно, Михайло).

Секретар РНБО зазначив, що наразі розглядається варіант ведення тимчасових адміністрацій на їхніх підприємствах. Це може статися, якщо існуватиме загроза нацбезпеці. Наприклад, у випадку зростання тарифів та спроб організувати "тарифний майдан".

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  • Про питання роботи Укрзалізниці.

На засіданні затвердили протокольне доручення Кабміну розібратися зі станом справ на Укрзалізниці. Допускають, що у разі потреби доведеться ухвалювати "кардинальні рішення", зокрема – кадрові.

  • Про Захист державного кордону.

Президент Володимир Зеленський доручив якнайшвидше привести у відповідність усі кордони України.

  • Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності.

Вперше 30 років Незалежності в Україні затвердили Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Зміст документа можна систематизувати за трьома основними темами: Україна – активний учасник міжнародної політики. Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону та світу. Україна – це країна нових економічних можливостей.

Зверніть увагу! Окрім цього, обговорювали й питання щодо поверхневих вод та вод, які використовує промисловість, а також проблеми охорони здоров'я.

Чауса знайшли на Вінниччині

Джерело: "Цензор.НЕТ"

Скандального екссуддю Миколу Чауса, якого викрали з Молдови, знайшли у селі Мазурівка Вінницької області. Про "знахідку" повідомив сільський голова Валерій Груньківський.

За його словами, Чаус був майже без одягу й розповідав, що його викрали. Місцеві його нагодували, дали води.


Чауса знайшли на Вінниччині / Фото "Цензор.НЕТ"

  • Втім, згодом колишнього суддю нібито забрали представники СБУ.

Близько 17:00 адвокат Юліан Балан розповів, що Чауса везуть до НАБУ.

Окрім цього, у Національному антикорупційному бюро заявили, що правоохоронці, які затримали екссуддю, не виходять на зв'язок із детективами.

До теми Приїхали за Чаусом: спецназ НАБУ заблокував виїзд з будівлі СБУ

Лісові пожежі у Туреччині

Джерело: 24 канал

У Туреччині лісові пожежі поширились на 7 провінцій. Унаслідок потужного вогню вже загинули 4 людини.

  • Займання виникло у Манаґавті, що біля Анталії. Тепер пожежі вирують у Бодрумі, Мармарисі, Аланьї.
  • Загальна площа понад 1,5 тисячі гектарів. Наразі 21 з 42 осередків займань перебувають під контролем.

Кількість жертв вже збільшилась до 4 осіб, постраждали близько 200 людей. Однак чи не найбільше від вогню потерпають тварини.

Українські літаки вирушили на допомогу

Українські рятувальники допомагатимуть гасити пожежі у Туреччині. ДСНС відправила 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення.

  • До ліквідації загорянь залучено понад 4 тисячі осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.
Зверніть увагу! Гарячі лінії: консульства України в Анталії – +90 554 169 96 60; посольства України у Туреччині – +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Туреччину охопили пожежі: дивіться відео

Сутички під Офісом Президента

Джерело: 24 канал

Під Офісом Президента виникли жорсткі сутички між радикалами та представниками ЛГБТ-спільноти. Щоб стабілізувати ситуацію, поліція застосувала сльозогінний газ. Також затримали кількох найбільш активних порушників правопорядку.

Уповноважена з прав людини Людмила Денисова зазначала, що учасники акції підтримують ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.

  • Посадовиця закликала поліцію гарантувати безпеку учасників та забезпечувати правопорядок.

Сутички під Офісом Президента: дивіться відео

Праворадикали прорвалися до ОП

Представники праворадикальної організації "Традиція і порядок" після сутичок з поліцією проривалися до будівлі Офісу Президента.

  • Правоохоронці відтіснили їх назад.

В Україні продовжать карантин

Джерело: ТСН

Головний санлікар України Ігор Кузін вважає, що карантин, який наразі діє до 31 серпня, подовжать. 

  • Він підтвердив, що ситуація з коронавірусом в країні погіршується – якщо тиждень тому фіксували 300 нових випадків інфікування, то за минулу добу цифра захворювання зросла майже до тисячі.

Водночас у Києві влада готується навіть до ймовірного локдауну через поширення штаму Дельта – там уже розробляють нові перепустки до громадського транспорту. Замість паперових, перепустки будуть електронні, аби уникнути підробок.

Важливо В Україні зростає захворюваність на коронавірус: за добу майже 1 тисяча інфікованих

Річниця звільнення Авдіївки

Джерело: 24 канал

Сім років тому українські воїни звільнили Авдіївку від бойовиків та російських окупантів.

  • 30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектору" звільнили місто Авдіївка Донецької області, яке утримувалося російськими найманцями з квітня 2014 року.

Спецоперація зі звільнення розпочалася 28 липня, а бої за місто тривали майже три дні.

Детальніше Річниця звільнення Авдіївки: все, що потрібно знати

Автор: Олег Васьків