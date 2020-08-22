У Києві попрощалися з видатним українським науковцем Борисом Патоном. Літак з Олексієм Навальним прилетів до Німеччини. Володимир Зеленський дав інтерв'ю про протести у Білорусі, роботу ТКГ, другу хвилю коронавірусу та виклики на посаді. У російському місті Ярославль вибухнула багатоповерхівка. Такими були головні новини суботи, 22 серпня.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 22 серпня:

У Києві попрощалися з Борисом Патоном

Церемонія прощання з видатним українським науковцем та Героєм України Борисом Патоном відбулася у Києві 22 серпня. Початок був запланований на 10:00 у клубі Кабінету Міністрів України.

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Чимало українців прийшли, аби попрощатися з Борисом Патоном. Серед них і Президент України Володимир Зеленський з першою леді. Аби попрощатися з науковцем, люди вишикувалися у чергу.

Не залишився осторонь і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він заявив, що разом з Борисом Патоном Україна проводжає у вічність цілу епоху.

Пам'ять про нього залишається жити у численних працях, публікаціях, винаходах і серцях поколінь. Дякуємо йому за це. Вічна пам'ять,

– написав глава уряду у своєму телеграмі.

Сам похорон відбувся на Байковому кладовищі приблизно о 13:00.

Початок церемонії прощання з Борисом Патоном: дивіться відео

Що відомо про Бориса Патона: головне

Борис Патон народився 14 листопада 1918 року у Києві ще за часів УНР. Впродовж 58 років він був президентом Національної академії наук України (з 1962 року). Після проголошення Незалежності України став першим в історії, кого нагородили званням Героя України.

(з 1962 року). Після проголошення Незалежності України став першим в історії, кого нагородили званням Героя України. За час своєї професійної діяльності Патон став автором понад 400 різних винаходів у сферах зварювальних процесів, металургії та технології металів.

у сферах зварювальних процесів, металургії та технології металів. Саме під його керівництвом винайшли електрошлаковий спосіб зварювання, що стало революцією в цій сфері. Також він був головним ініціатором створення технології зварювання живих тканин, що й нині використовується в хірургії.

Олексій Навальний у Німеччині

Літак з Олексієм Навальним 22 серпня прилетів до Німеччини. Тепер російського опозиціонера лікуватимуть німецькі лікарі.

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Опозиціонера лікуватимуть у берлінській клініці Charite. За повідомленням німецьких ЗМІ, стан Навального, як під час перельоту, так і після нього залишається стабільним. Заради безпеки Навального німці влаштували дезінформацію щодо місця посадки літака.

Інцидент із вивезенням німецьких лікарів з омської лікарні

Попри позитивну оцінку німецьких лікарів, російські медики не дозволяли родичам Навального перевезти його на лікування за кордон. Мовляв, стан опозиціонера був нестабільним. Представники німецької клініки оглянувши Навального в Омську дійшли до висновку, що він транспортабельний.

Дружина Олексія Навального Юлія заявила, що німецьких лікарів 21 серпня вивезли з лікарні.

У мене є точна інформація, що нам перешкоджають вивезти Олексія. Коли я намагалась прийти на консультацію до лікарів, мене вигнали із застосуванням сили… Очевидно, що від нас щось приховують. Ми вимагаємо, аби Олексія нам віддали негайно,

– наголосила дружина опозиціонера.

За словами Юлії, лікарі їй нічого не розповідають про стан чоловіка. Коли соратники Олексія намагались наздогнати машину, на якій вивозили німецьких лікарів, їх відштовхнули невідомі.

Зверніть увагу! Рідні та друзі Навального переконані, що за отруєнням стоїть російська влада, тож прагнули перевести опозиціонера за кордон. Водночас російські лікарі не випускали Навального на лікування у Берлін, пояснюючи це тим, що його не можливо транспортувати. На це берлінські медики відповіли, що мають необхідне обладнання і спецлітак.



Існує думка, що влада не хотіла випускати Навального з країни, бо намагається "замести свої сліди". 22 серпня опозиціонера нарешті перевезли до Німеччини. Рідні політика сподіваються, що берлінські лікарі зможуть встановити справжню причину отруєння.

Додамо, що російські лікарі оприлюднили результати аналізів і заявили, що у сечі Навального немає отрути. Натомість є кофеїн та алкоголь. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш наголосила, що опозиціонер напередодні не вживав алкоголь.

Більше про те, у якому стані перебуває Олексій Навальний та як його могли отруїти – читайте за посиланням.

Інтерв'ю Володимира Зеленського

Президент України дав розгорнуте інтерв'ю в ефірі одного з Українських телеканалів. Політик порушив одразу кілька важливих тем. Говорили про протести у Білорусі, роботу ТКГ, другу хвилю коронавірусу та виклики на посаді.

Головні тези з інтерв'ю Зеленського

Про Кравчука і Фокіна на чолі делегації України в ТКГ. Щодо врегулювання ситуації на Донбасі, то президент назвав очільника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука та його першого заступника Вітольда Фокіна – людьми з чіткою українською позицією. Кравчук – обличчя української делегації, зазначив Зеленський. А Фокін важливий, як людина, що добре знає Донбас.

Щодо врегулювання ситуації на Донбасі, то президент назвав очільника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука та його першого заступника Вітольда Фокіна – людьми з чіткою українською позицією. Кравчук – обличчя української делегації, зазначив Зеленський. А Фокін важливий, як людина, що добре знає Донбас. Про позицію України щодо подій в Білорусі. Зеленський наголосив, що для українців вкрай важливо зберегти відносини з білорусами. Також президент засудив застосування сили проти мітингувальників і зазначив: конфлікт треба вирішувати мирно.

Зеленський наголосив, що для українців вкрай важливо зберегти відносини з білорусами. Також президент засудив застосування сили проти мітингувальників і зазначив: конфлікт треба вирішувати мирно. Про зміну місця зустрічі ТКГ. На думку Зеленського, поки не варто змінювати Мінськ як головну локацію у перемовинах Тристоронньої контактної групи. Ба більше, зараз перемовини через пандемію проводять у відеоформаті.

На думку Зеленського, поки не варто змінювати Мінськ як головну локацію у перемовинах Тристоронньої контактної групи. Ба більше, зараз перемовини через пандемію проводять у відеоформаті. Про другу хвилю коронавірусу. Зеленський зазначив, що уряд робить все можливе для максимальної підготовки системи охорони здоров'я. Проте усе залежатиме від потужності другої та третьої хвиль недуги. У випадку сильного удару, медицина може не витримати.

Зеленський зазначив, що уряд робить все можливе для максимальної підготовки системи охорони здоров'я. Проте усе залежатиме від потужності другої та третьої хвиль недуги. У випадку сильного удару, медицина може не витримати. Головним своїм викликом на посаді президента Володимир Зеленський називає для себе завершення війни на Сході, а також повернення людей та окупованих територій.

Більше про це Основні тези інтерв'ю з Зеленським

Вибух у багатоповерхівці у Ярославлі

У російському місті Ярославль вибухнула багатоповерхівка. МНС повідомляє про щонайменше трьох загиблих, серед них 8-річна дитина. Рятувальні роботи завершили 22 серпня. За попередньою інформацією, четверо осіб отримали травми.

Можливі причини вибуху

За попередніми даними, вибухнув газ (через витік, несправність газового обладнання або недбале його використання). Це сталося на четвертому поверсі десятиповерхового житлового будинку.

Через вибух не лише почалася пожежа – обвалилися перекриття між другим та шостим поверхами. У будинку – 199 квартир, щонайменше 8 – зруйновані. Понад 170 мешканців довелось відселити. Їх розмістили у готелях та у родичів.

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У сусідньому будинку, розташованому за 150 метрів, повибивало шибки. У Ярославлі через інцидент запровадили режим надзвичайної ситуації на рівні міста.

Через вибух у будинку в Ярославлі обвалилися кілька поверхів / Фото зі соцмереж