Головні новини 2 серпня: замах на одеських активістів, туристи застрягли в Італії, зброя від США
В Одесі відбувся замах на 2 активістів: їх хотіли розчавити вантажівкою. Українські туристи застрягли в Італії: не можуть вилетіти додому вже другу добу. У 2019 Україна може отримати від США системи ППО "Стінгер". Такими були головні новини 2 серпня в Україні та світі.
Замах на одеських активістів
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У четвер, 2 серпня, в Одесі скоїли замах на активістів. На автомобіль, в якому їхали представників "Народного руху України" Михайло Кузаконь та Григорій Козьма, наїхала вантажівка.
За словами постраждалих, із вантажівки на ходу вистрибнув водій і втік на мопеді, який за ним під'їхав. На щастя, активістам вдалося вистрибнути зі своєї автівки. Саме це вберегло їм життя.
Інцидент трапився неподалік дитячого майданчика.
В ефірі 24 каналу активіст Сергій Стерненко розповів про подробиці замаху на його колег.
Як зазначив Стерненко, Григорій Козьма – одеський активіст та журналіст приїхав забирати свого друга Михайла Кузаконя представника "Народного руху України".
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"В той момент, коли Григорій під’їхав, то побачив, як біля будинку його товариша пробіг чоловік спортивної статури в сторону кінця провулку. І приблизно в той же момент з тієї сторони почала рухатися вантажівка, набираючи швидкість. Внаслідок цього відбулося лобове зіткнення з автомобілем активіста", – розповів активіст.
Григорій встиг випригнути з машини та намагався наздогнати нападника, при цьому стріляючи в повітря з травматичної зброї. Але водій вантажівки вистрибнув з неї, сів на мопед, який чекав на нього в кінці провулку, і покинув місце події,
– сказав Стерненко.
Свідками інциденту стали сусіди Михайла та діти, які гралися неподалік цієї вантажівки.
В Одесі стався замах на двох активістів:
До слова, поліція Одещини спочатку кваліфікувала наїзд вантажівкою на автомобіль, у якому перебували активісти, як дорожньо-транспортну пригоду, а не як замах на вбивство.
У мене немає інформації про замах на активістів, є інформація про дорожньо-транспортну пригоду. Вантажівка в'їхала у легковий автомобіль, водій зник з місця злочину,
– розповіла представниця поліції.
Втім, пізніше справу було перекваліфіковано.
Також Стерненко припустив, що причетними до нападу на представників "Народного руху України" Михайла Кузаконя та Григорія Козьма може бути місцева влада, в тому числі і міський голова Геннадій Труханов.
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Він вважає, що напад на активістів міг відбутися через їхню активну позицію, оскільки постраждалі взяли жорсткий вектор опозиційної діяльності проти міської влади.
Напади на активістів носять системний аналіз. Я думаю, що за цим можуть стояти і іноземні структури, і набагато вищі особи, ніж міський голова Одеси чи місцева влада Херсону і Харкова. Ми маємо групу осіб, які здійснюють терор по різних містах України, і це однозначно велика організація, яка спричиняється за допомогою великих грошей,
– сказав Стерненко.
Відео з місця інциденту:
Українські туристи застрягли в Італії: подробиці
Українські туристи вже другу добу не можуть вилетіти з італійського міста Ріміні через технічні проблеми, виявлені в авіаперевізника. З Одеси до італійського курорту відправлення рейсів теж затримують.
Рейси ANR5991 за маршрутом Одеса – Ріміні і ANR5992 Ріміні – Одеса, заплановані на 1 серпня на борту YanAir, були відкладені через технічні причини, про які повідомила авіакомпанія,
– йдеться у повідомленні туроператора "Join Up!", послугами якого й скористалися відпочивальники.
Як зазначають у компанії, вивізний рейс для їхніх туристів з Ріміні в Одесу запланований на 3 серпня.
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У "Join Up!" також переконують: на час затримки рейсу туроператор надав відпочивальникам проживання з харчуванням у готелях на курортах Ріміні і Річчоне і забезпечить трансфер з готелів до нового часу вильоту.
Окрім цього, у ситуації, що склалася туроператор прийняв рішення скоротити напрямок Одеса – Ріміні, щоб знизити навантаження на партнерські авіакомпанії.
Відомо, що за скасованими турам всі туристи можуть перебронювати напрямок, місце і дати вильоту, а в разі відмови від туру отримати 100% компенсацію вартості путівки.
Туристам рейсу ANR5991 з Одеси компанія також запропонувала варіант вильоту в Ріміні з Києва 8 серпня.
В Україні вшановують пам'ять Сергія Нігояна: сьогодні йому могло бути 25
У четвер, 2 серпня, в Україні вшановують пам'ять першого вбитого учасника Революції Гідності, героя Небесної сотні Сергія Нігояна. Сьогодні – день народження загиблого, йому могло б виповнитися 25 років.
Сергій Нігоян у січні 2014 року під час зіткнень на вулиці Грушевського в Києві був серед перших, хто загинув під час розстрілу мітингувальників. На момент смерті Нігояну було 20 років. Він загинув вночі 22 січня від поранення свинцевою мисливської картеччю. Смерть активіста зафіксована близько 6:30 години, коли в сторону мітингувальників укотре полетіли шумові гранати.
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У день народження Нігояна користувачі соцмереж публікують фото, епізоди з його біографії, дякують, просять вибачення та обіцяють пам'ятати Героя України.
До вшанування пам’яті героя Небесної Сотні долучився і Президент України Петро Порошенко.
"Україна ніколи не забуде героїв, які поклали життя за свободу, волю та незалежність своєї Батьківщини", – написав у Facebook глава держави.
Хто такий Сергій Нігоян?Народився в 2 серпня 1993 року в селі Березнуватівка Дніпропетровської області, у вірменській сім'ї. Батьки Сергія переїхали до України з прикордонного з Азербайджаном села Навур, рятуючись від війни в Нагірному Карабасі. У селі поважали родину і самого Сергія – небагатослівного, не по роках серйозного хлопця.
У 2011 році Нігоян вступив до Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання, але був відрахований після другого курсу. Займався карате, у 2012 році посів третє місце на чемпіонаті Дніпродзержинська. Після відрахування Сергій підробляв випадковими заробітками (зокрема, продавав шаурму під час пляжного сезону в Криму у 2013 році). Потім повернувся до рідного села, але в грудні, дізнавшись про побиття студентів на Євромайдані, поїхав до Києва.
Україна може отримати від США нове озброєння
Завдяки поставкам "Джавелінів" ЗСУ підвищили свою боєздатність. В 2019 році Україна в рамках безпекової допомоги може від США отримати ще й системи ППО.
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Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
Згідно з планом про передачу Україні летального озброєння, узгодженого в 2017 році, США нам повинні були передати снайперські гвинтівки, протитанкові комплекси "Джавелін" і ППО. Гвинтівки й ПТРК ми вже отримали. Швидше за все, у 2019 році нам нададуть ППО. Це переносні "Стінгери" ближнього радіусу дії,
– зауважує Жданов.
За словами військового, передані Україні цього року "Джавеліни" коштували 47 мільйонів доларів. Заплановані на 2019 рік 50 мільйонів доларів на летальну зброю – це близько 40 комплексів "Стінгер" плюс комплекти ракет. Водночас експерт підкреслює: хоча наразі "Джавеліни" зберігаються на складах, у випадку бойових дій це майже стовідсоткове знищення ворожих цілей.
Якщо почнуться активні бойові дії на Донбасі, то 210 ракет "Джавелін" – це 210 знищених бронецілей. На Донбасі є близько 700 танків противника, і 210 будуть знищені одразу,
– наголосив Олег Жданов.
Що стосується ще 200 мільйонів доларів, то, зазначає експерт, вони підуть на військово-технічну допомогу. Це буде, наприклад, американська військова форма, яка не горить і не плавиться. Бронежилети, каски, спорядження, аптечки, кровоспинні пакети, сюди ж входить і робота інструкторів.
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Нагадаємо, Конгрес США ухвалив законопроект, який передбачає виділення в 2019 році 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів має бути спрямовано на летальні види озброєнь. Раніше проект оборонного бюджету США на 2019-й рік підтримав Білий дім. Загалом цей документ закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників і партнерів у Європі", а також "вивчення можливості збільшити періодичність і масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі".
Що таке ППО "Стінгер"?Переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і наздоганяючих курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.
Що стоїть за відмовою Усика від звання "Героя України"?
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі український боксер Олександр Усик заявив, що йому не потрібно звання Героя України. Таку заяву він зробив на прес-конференції 1 серпня.
"Герой – не потрібні мені ніякі зірки. Для свого народу і певної кількості людей моєї країни я і так є героєм, мені для цього не потрібні зірки, мені не потрібні для цього якісь регалії", – заявив український боксер.
А як ви ставитеся до того, що Усик відмовився від звання Героя України?