Головні новини 2 серпня: замах на одеських активістів, туристи застрягли в Італії, зброя від США

В Одесі відбувся замах на 2 активістів: їх хотіли розчавити вантажівкою. Українські туристи застрягли в Італії: не можуть вилетіти додому вже другу добу. У 2019 Україна може отримати від США системи ППО "Стінгер". Такими були головні новини 2 серпня в Україні та світі.

Замах на одеських активістів

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У четвер, 2 серпня, в Одесі скоїли замах на активістів. На автомобіль, в якому їхали представників "Народного руху України" Михайло Кузаконь та Григорій Козьма, наїхала вантажівка.

За словами постраждалих, із вантажівки на ходу вистрибнув водій і втік на мопеді, який за ним під'їхав. На щастя, активістам вдалося вистрибнути зі своєї автівки. Саме це вберегло їм життя.

Інцидент трапився неподалік дитячого майданчика.

В ефірі 24 каналу активіст Сергій Стерненко розповів про подробиці замаху на його колег.

Як зазначив Стерненко, Григорій Козьма – одеський активіст та журналіст приїхав забирати свого друга Михайла Кузаконя представника "Народного руху України".

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"В той момент, коли Григорій під’їхав, то побачив, як біля будинку його товариша пробіг чоловік спортивної статури в сторону кінця провулку. І приблизно в той же момент з тієї сторони почала рухатися вантажівка, набираючи швидкість. Внаслідок цього відбулося лобове зіткнення з автомобілем активіста", – розповів активіст.

Григорій встиг випригнути з машини та намагався наздогнати нападника, при цьому стріляючи в повітря з травматичної зброї. Але водій вантажівки вистрибнув з неї, сів на мопед, який чекав на нього в кінці провулку, і покинув місце події,

– сказав Стерненко.

Свідками інциденту стали сусіди Михайла та діти, які гралися неподалік цієї вантажівки.

В Одесі стався замах на двох активістів:

До слова, поліція Одещини спочатку кваліфікувала наїзд вантажівкою на автомобіль, у якому перебували активісти, як дорожньо-транспортну пригоду, а не як замах на вбивство.

У мене немає інформації про замах на активістів, є інформація про дорожньо-транспортну пригоду. Вантажівка в'їхала у легковий автомобіль, водій зник з місця злочину,

– розповіла представниця поліції.

Втім, пізніше справу було перекваліфіковано.

Також Стерненко припустив, що причетними до нападу на представників "Народного руху України" Михайла Кузаконя та Григорія Козьма може бути місцева влада, в тому числі і міський голова Геннадій Труханов.

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