Головні новини 4 липня: Порошенко підписав важливі закони, смертельні ДТП, деталі отруєння дітей

Петро Порошенко підписав низку важливих законів. Поблизу Чернігова у ДТП загинуло троє осіб, а у російському Сочі авто влетіло у натовп пішоходів, внаслідок чого помер чоловік. У Держпродспоживслужбі з'ясували, що на Київщині діти могли отруїтися зіпсованим йогуртом. Неподалік Солсбері у Великій Британії чоловік і жінка отруїлися невідомою речовиною. Такими були головні новини 4 липня.

Порошенко підписав важливі закони

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про валюту і валютні операції" під час зустрічі з представниками бізнесу в Києві. Його метою є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.

"Підписав Закон "Про валюту і валютні операції". Це – ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога!", – заявив глава держави.

Підписав Закон «Про валюту і валютні операції». Це - ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога! pic.twitter.com/Hp6mX5kGJR — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.

За оцінкою низки експертів, набуття чинності закону дасть можливість українцям інвестувати в цінні папери на глобальних ринках і розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу.

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Також, у середу, 4 липня, в Києві Порошенко підписав закон про Дисциплінарний статут Національної поліції України.

"Підписав важливий закон "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України". Він визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження", – зауважив Президент.

Підписав важливий закон «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України». Він визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.

Згідно зі статутом, поліцейські зобов’язані безумовно виконувати накази керівників, видані в межах наданих їм повноважень та відповідно до закону; утримуватися від дій, що перешкоджають іншим поліцейським виконувати їхні обов’язки, а також які підривають авторитет Національної поліції України; утримуватися від висловлювань та дій, що порушують права людини або принижують честь і гідність людини. Також у статуті виписані права поліцейських під час виконання службових обов’язків.

Окрім того, глава держави підписав і зареєстрував у Верховній Раді законопроект "Про податок на виведений капітал".

Заявляю, що цей законопроект не має і не буде входити в жодні протиріччя з Міжнародним валютним фондом, оскільки цей законопроект набуде чинності тільки тоді, коли у бюджеті будуть передбачені відповідні компенсатори,

– сказав президент під час зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

Вніс до ВР проект Закону «Про податок на виведений капітал».



Цей закон значно спростить життя бізнесу. Як це відбулося в Естонії, де такий закон вже діє. Приємно, що цей законопроект сьогодні під час зустрічі з бізнес-спільнотою мав величезну підтримку. pic.twitter.com/792g7J4s19 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.

Смертельні ДТП

Поблизу Чернігова сталася смертельна аварія за автомобілів "Газель" та "Джилі", у результаті якої загинув водій та дві пасажирки легковика. Каретою екстреної медичної допомоги до лікарні доставлена ще одна пасажир автомобіля "Джилі". Наразі поліція встановлює дані померлих та потерпілих.

"О 6:41 до поліції зателефонував водій і повідомив про жахливе ДТП біля автомобільного мосту через Десну у передмісті Чернігова. Правоохоронці встановили, що легковик "Джилі", рухаючись по Київському шосе в напрямку с. Количівка, за автомобільним мостом (район Старого вокзалу) здійснив лобове зіткнення з автомобілем "Газель", який рухався в бік Чернігова", – розповідають деталі в поліції.



Смертельна ДТП біля Чернігова



В передмісті Чернігова в аварії загинули троє людей

Ще одна смертельна ДТП сталася у російському курортному мікрорайоні Дагомис у Сочі. Там, автомобіль на великій швидкості влетів у натовп 6 пішоходів, внаслідок чого загинув 63-річний місцевий житель, ще троє пішоходів з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

Відомо, що водій Chevrolet заснув за кермом і виїхав на смугу зустрічного руху, яку безперешкодно перетнув. Після цього його авто влетіло у людей на тротуарі поруч з пішохідним переходом.

"Водій дав свідчення. Йому 23 роки, він місцевий житель, працює в таксі. Момент наїзду він не пам'ятає, так як заснув. За його словами, працював дві доби без сну", – розповіли у поліції.

Сам молодий чоловік розповів, що не пам'ятає момент зіткнення, так як спав. За його словами, він прокинувся вже від удару і побачив, що збив пішоходів.

У Сочі водій влетів у натовп пішоходів: відео 18+

Деталі отруєння дітей на Київщині

2 липня у приватному дитячому таборі "Славутич" у Переяслав-Хмельницькому районі Київщини трапилося масове харчове отруєння дітей: 12 дітям стало погано, а 1 дитина впала в кому.

Як з’ясували у Держпродспоживслужбі, постраждалим дітям на підвечірок видали йогурти з наповнювачем "Злаки" та з лактулозою місцевого виробника, термін споживання яких спливав 1 липня.

У ході епідрозслідування було встановлено, що 30.06.2018 тренери вилучили у вихованців 26 йогуртів, які видали на підвечірок, та зберігали їх без дотримання відповідного температурного режиму у власних кімнатах і повернули дітям для споживання через добу,

– зазначається у повідомленні.

Отруєння дітей на Київщині:

Водночас, як розповів начальник управління держнагляду Держпроспоживслужби Арзу Акберов, ймовірно, винними в отруєнні дітей є тренери, які забрали у дітей молочний продукт і зберігали його в неправильних умовах.

Окрім того, у МОЗ повідомили, що дівчинка, яка впала у кому, перебуває у лікарні з діагнозом енцефаліт, тому цей випадок не можуть пов'язати з отруєнням. Наразі дитина перебуває у медзакладі "ОХМАТДИТ" і її стан є важким, проте стабільним.

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Також, уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денисова відкрила провадження за фактом масового отруєння дітей в оздоровчому центрі.

"У рамках провадження направлено звернення до голови Київської обласної державної адміністрації щодо створення комісії та забезпечення належної перевірки факту отруєння дітей", – зазначили у прес-службі Денісової.

Омбудсмен скерувала запити до Міністерства соціальної політики та Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області з вимогою вжити негайних заходів реагування в межах компетенції. Наголошується, що питання перебуває на особистому контролі Денісової.

Нове отруєння поблизу Солсбері

Зранку, 4 липня, в місті Еймсбері, що поблизу Солсбері у Великобританії, двоє людей опинилися під дією невідомої речовини та їх було госпіталізовано в критичному стані.

Згодом, ЗМІ повідомили, що в обох потерпілих виявили схожі симптоми, які раніше спостерігалися у сім'ї Скрипалів.

Лікарі встановили, що у пари, яку отруїли токсичною речовиною, виявлені подібні симптоми, як у екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії,

– йдеться у повідомленні.

У поліції назвали імена жертв нового гучного отруєння у Великій Британії – це 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Доун Старджесс, які є жителями Сполученого Королівства.



Чарлі Роулі та Доун Старджесс

Наразі обидвоє перебувають у критичному стані у госпіталі в Солсбері. Також поліцейські заявили, що загрози життю населенню міст внаслідок інциденту немає.