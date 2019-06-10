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      Головні новини 10 червня: нові кандидати у депутати та свіжі рейтинги партій

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      Новини України сьогодні 10 червня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 10 червня / Колаж 14 каналу

      Партії "Громадянська позиція", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Радикальна партія Олега Ляшка" оголосили список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. КМІС оприлюднив свіжі рейтинги партій. Українці очікують побачити у кріслі прем’єр-міністра Юрія Бойка – представника "Опозиційної платформи – За життя". Такими були головні новини 10 червня в Україні.

      З'їзди партій "Громадянська позиція", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Радикальна партія Олега Ляшка"

      Чимало партій сьогодні провели з'їздз та оприлюднили список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. 

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      "Громадянська позиція"

      "Громадянську позицію" очолив його лідер політсили Анатолій Гриценко.

      У першу десятку списку партії "Громадянська позиція" увійшли:

      1. Анатолій Гриценко – лідер партії
      2. Дмитро Добродомов – лідер партії "Народний контроль"
      3. Микола Томенко – лідер партії "Рідна країна"
      4. Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України"
      5. Марина Соловйова – адвокатка і громадська діячка
      6. Анатолій Забарило – секретар Львівської міськради
      7. Петро Ландяк – депутат Тернопільської міськради
      8. Микола Ладовський – глава івано-франківської обласної організації партії
      9. Єгор Фірсов – екс-нардеп
      10. Віктор Трепак – екс-заступник голови СБУ.

      "Опозиційний блок"

      "Опозиційний блок" провів з'їзд у Міжнародному виставковому центрі в Києві 10 червня.

      У першу десятку списку "Опозиційного блоку" увійшли:

      1. Євген Мураєв – нардеп, лідер партії "Наші";
      2. Олександр Вілкул – нардеп, член "Опозиційного блоку";
      3. Геннадій Кернес – міський голова Харкова;
      4. Геннадій Труханов – мер Одеси;
      5. Вадим Новінський – голова фракції "Опозиційний блок" у Раді;
      6. Вадим Бойченко – мер Маріуполя;
      7. Володимир Буряк – міський голова Запоріжжя;
      8. Богдан Андріїв – міський голова Ужгорода;
      9. Уляна Ткаченко – депутатка Хмельницької обласної ради;
      10. Володимир Пилипенко – юрист.

      опозиційний блок
      Перша п'ятірка "Опозиційного блоку" на виборах у Раду: інфографіка 24 каналу

      "Батьківщина"

      Партію ВО "Батьківщина" очолила Юлія Тимошенко. До слова, вона заявила, що команда "Батьківщини" може об'єднатися у коаліцію з партією "Слуга народу" та іншими новими демократичними силами.

      У першу п'ятірку списку партії "Баьківщина" увійшли:

      1. Юлія Тимошенко – лідер "Батьківщини", екс-премєр-міністр України.

      2. Сергій Тарута – лідер партії "Основа", підприємець, голова ради директорів компанії "Індустріальний союз Донбасу", екс-голова Донецької ОДА ( з березня по жовтень 2014 року). Заявив про свій намір брати участь у президентських виборів, однак зняв свою кандидатуру на користь Юлії Тимошенко.

      3. Валентин Наливайченко – лідер партії "Справедливість", екс-заступник голови МЗС України (2004 –2005 роки),колишній надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі (2005 – 2006 роки), екс-очільник СБУ.

      4. Сергій Соболєв заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у ВР та заступник голови партії "Батьківщина".

      5. Олена Кондратюк – секретар Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики, заступниця члена делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ, співголова міжфракційного депутатського об'єднання "Рівні можливості".

      батьківщина кандидати депутати
      Хто увійшов до списку Батьківщини/ Інфографіка 24 каналу

      "Радикальна партія"

      "Радикальна партія Олега Ляшка" також провела з'їзд, політсилу очолив Олег Ляшко.

      У першу десятку списку "Радикальна партія Олега Ляшка" увійшли:

      1. Олег Ляшко – лідер партії
      2. Віктор Галасюк – заступник лідера партії з економічної політики
      3. Андрій Лозовий – заступник лідера "Радикальної партії"
      4. Інга Маковецька – заступниця голови Чернівецької обласної ради
      5. Іван Савка – полковник Збройних Сил України
      6. Олег Говер'янов – керівник виконкому "Радикальної партії"
      7. Сергій Скуратовський – керівник Київської обласної організації партії
      8. Дмитро Лінько – військовий, учасник визволення Маріуполя
      9. Альона Кошелєва – членкиня партії
      10. Віктор Вовк – заступник лідера "Радикальної партії"

      ляшко радикальна партія
      Хто увійшов до списку "Радикальної партії": інфографіка

      Свіжі рейтинги

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". Такі результати опитувань оприлюднив КМІС.

      Варте уваги: Чи можуть перенести вибори на жовтень: пояснення експертів

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      рейтинги партій парламентські вибори
      У яких партій є шанси пройти до Верховної Ради: інфографіка

      Кого українці хочуть бачити прем'єром

      Українці очікують побачити у кріслі прем’єр-міністра Юрія Бойка – представника "Опозиційної платформи – За життя". За ним – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко.

      Читайте також: Зеленський хоче звільнити всіх голів ОДА

      Такі дані оприлюднив  КМІС:
      • Юрій Бойко – 12,9%
      • Юлія Тимошенко – 11,3%
      • Ігор Смешко, – 8,1%
      • Петро Порошенко – 2,6%
      • Андрій Садовий – 2,6%
      • Арсеній Яценюк – 2%
      • Олександ Шевченко –2%
      Однак 36% респондентів сказали, що їм важко відповісти на це запитання соціологів.
      кабінет міністрів функції
      Які функції у Кабміну: інфографіка 24 каналу


      Екологічна катастрофа на Росі: наскільки небезпечна ситуація 

      На Вінниччині в річку потрапили отруйні речовини. Мікроавтобус з’їхав з дороги та перекинувся в ставок. Через аварію авто загорілося і пошкодилася тара, в якій перевозили в авто засоби захисту рослин. Звідти вони потрапили в воду.
      • У воду потрапило близько 800 літрів хімікатів, але небезпечних серед них немає
      • В Умані запасів води на 3 дні, в Білій Церкві - на 1
      • Відкрито кілька кримінальних проваджень

      До слова, у Білій Церкві на Київщині поновили водопостачання, бо аналіз не виявив у воді шкідливих речовин після виливу хімікатів у річку Рось у Вінницькій області. Водопостачання почали відновляти о 20:00.

      Наскільки небезпечна ситуація, для кого, як вона вирішується і як діяти тим, хто в зоні небезпеки, з'ясовував 24 канал.

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      Теги: Юрій Бойко Опозиційний блок ВО Батьківщина Новини України Новини політики Громадянська позиція Екологічна катастрофа на Росі Соціологічне дослідження Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Радикальна партія
      Джерело: 24 канал
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