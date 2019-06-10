Головні новини 10 червня: нові кандидати у депутати та свіжі рейтинги партій

Партії "Громадянська позиція", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Радикальна партія Олега Ляшка" оголосили список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. КМІС оприлюднив свіжі рейтинги партій. Українці очікують побачити у кріслі прем’єр-міністра Юрія Бойка – представника "Опозиційної платформи – За життя". Такими були головні новини 10 червня в Україні.

З'їзди партій "Громадянська позиція", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Радикальна партія Олега Ляшка"

Чимало партій сьогодні провели з'їздз та оприлюднили список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.

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"Громадянську позицію" очолив його лідер політсили Анатолій Гриценко.

У першу десятку списку партії "Громадянська позиція" увійшли:

Анатолій Гриценко – лідер партії Дмитро Добродомов – лідер партії "Народний контроль" Микола Томенко – лідер партії "Рідна країна" Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України" Марина Соловйова – адвокатка і громадська діячка Анатолій Забарило – секретар Львівської міськради Петро Ландяк – депутат Тернопільської міськради Микола Ладовський – глава івано-франківської обласної організації партії Єгор Фірсов – екс-нардеп Віктор Трепак – екс-заступник голови СБУ.

"Опозиційний блок" провів з'їзд у Міжнародному виставковому центрі в Києві 10 червня.

У першу десятку списку "Опозиційного блоку" увійшли:

Євген Мураєв – нардеп, лідер партії "Наші"; Олександр Вілкул – нардеп, член "Опозиційного блоку"; Геннадій Кернес – міський голова Харкова; Геннадій Труханов – мер Одеси; Вадим Новінський – голова фракції "Опозиційний блок" у Раді; Вадим Бойченко – мер Маріуполя; Володимир Буряк – міський голова Запоріжжя; Богдан Андріїв – міський голова Ужгорода; Уляна Ткаченко – депутатка Хмельницької обласної ради; Володимир Пилипенко – юрист.



Перша п'ятірка "Опозиційного блоку" на виборах у Раду: інфографіка 24 каналу

Партію ВО "Батьківщина" очолила Юлія Тимошенко. До слова, вона заявила, що команда "Батьківщини" може об'єднатися у коаліцію з партією "Слуга народу" та іншими новими демократичними силами.

У першу п'ятірку списку партії "Баьківщина" увійшли:

1. Юлія Тимошенко – лідер "Батьківщини", екс-премєр-міністр України.

2. Сергій Тарута – лідер партії "Основа", підприємець, голова ради директорів компанії "Індустріальний союз Донбасу", екс-голова Донецької ОДА ( з березня по жовтень 2014 року). Заявив про свій намір брати участь у президентських виборів, однак зняв свою кандидатуру на користь Юлії Тимошенко.

3. Валентин Наливайченко – лідер партії "Справедливість", екс-заступник голови МЗС України (2004 –2005 роки),колишній надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі (2005 – 2006 роки), екс-очільник СБУ.

4. Сергій Соболєв – заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у ВР та заступник голови партії "Батьківщина".

5. Олена Кондратюк – секретар Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики, заступниця члена делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ, співголова міжфракційного депутатського об'єднання "Рівні можливості".



Хто увійшов до списку Батьківщини/ Інфографіка 24 каналу

"Радикальна партія Олега Ляшка" також провела з'їзд, політсилу очолив Олег Ляшко.

У першу десятку списку "Радикальна партія Олега Ляшка" увійшли:

Олег Ляшко – лідер партії Віктор Галасюк – заступник лідера партії з економічної політики Андрій Лозовий – заступник лідера "Радикальної партії" Інга Маковецька – заступниця голови Чернівецької обласної ради Іван Савка – полковник Збройних Сил України Олег Говер'янов – керівник виконкому "Радикальної партії" Сергій Скуратовський – керівник Київської обласної організації партії Дмитро Лінько – військовий, учасник визволення Маріуполя Альона Кошелєва – членкиня партії Віктор Вовк – заступник лідера "Радикальної партії"



Хто увійшов до списку "Радикальної партії": інфографіка

Свіжі рейтинги

На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". Такі результати опитувань оприлюднив КМІС.

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Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.



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Кого українці хочуть бачити прем'єром

Українці очікують побачити у кріслі прем’єр-міністра Юрія Бойка – представника "Опозиційної платформи – За життя". За ним – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко.

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Такі дані оприлюднив КМІС

Юрій Бойко – 12,9%

Юлія Тимошенко – 11,3%

Ігор Смешко, – 8,1%

Петро Порошенко – 2,6%

Андрій Садовий – 2,6%

Арсеній Яценюк – 2%

Олександ Шевченко –2%

Однак 36% респондентів сказали, що їм важко відповісти на це запитання соціологів.



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