Головні новини 10 червня: нові кандидати у депутати та свіжі рейтинги партій
Партії "Громадянська позиція", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Радикальна партія Олега Ляшка" оголосили список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. КМІС оприлюднив свіжі рейтинги партій. Українці очікують побачити у кріслі прем’єр-міністра Юрія Бойка – представника "Опозиційної платформи – За життя". Такими були головні новини 10 червня в Україні.
З'їзди партій "Громадянська позиція", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Радикальна партія Олега Ляшка"
Чимало партій сьогодні провели з'їздз та оприлюднили список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.
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"Громадянська позиція"
"Громадянську позицію" очолив його лідер політсили Анатолій Гриценко.
У першу десятку списку партії "Громадянська позиція" увійшли:
- Анатолій Гриценко – лідер партії
- Дмитро Добродомов – лідер партії "Народний контроль"
- Микола Томенко – лідер партії "Рідна країна"
- Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України"
- Марина Соловйова – адвокатка і громадська діячка
- Анатолій Забарило – секретар Львівської міськради
- Петро Ландяк – депутат Тернопільської міськради
- Микола Ладовський – глава івано-франківської обласної організації партії
- Єгор Фірсов – екс-нардеп
- Віктор Трепак – екс-заступник голови СБУ.
"Опозиційний блок"
"Опозиційний блок" провів з'їзд у Міжнародному виставковому центрі в Києві 10 червня.
У першу десятку списку "Опозиційного блоку" увійшли:
- Євген Мураєв – нардеп, лідер партії "Наші";
- Олександр Вілкул – нардеп, член "Опозиційного блоку";
- Геннадій Кернес – міський голова Харкова;
- Геннадій Труханов – мер Одеси;
- Вадим Новінський – голова фракції "Опозиційний блок" у Раді;
- Вадим Бойченко – мер Маріуполя;
- Володимир Буряк – міський голова Запоріжжя;
- Богдан Андріїв – міський голова Ужгорода;
- Уляна Ткаченко – депутатка Хмельницької обласної ради;
- Володимир Пилипенко – юрист.
Перша п'ятірка "Опозиційного блоку" на виборах у Раду: інфографіка 24 каналу
"Батьківщина"
Партію ВО "Батьківщина" очолила Юлія Тимошенко. До слова, вона заявила, що команда "Батьківщини" може об'єднатися у коаліцію з партією "Слуга народу" та іншими новими демократичними силами.
У першу п'ятірку списку партії "Баьківщина" увійшли:
1. Юлія Тимошенко – лідер "Батьківщини", екс-премєр-міністр України.
2. Сергій Тарута – лідер партії "Основа", підприємець, голова ради директорів компанії "Індустріальний союз Донбасу", екс-голова Донецької ОДА ( з березня по жовтень 2014 року). Заявив про свій намір брати участь у президентських виборів, однак зняв свою кандидатуру на користь Юлії Тимошенко.
3. Валентин Наливайченко – лідер партії "Справедливість", екс-заступник голови МЗС України (2004 –2005 роки),колишній надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі (2005 – 2006 роки), екс-очільник СБУ.
4. Сергій Соболєв – заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у ВР та заступник голови партії "Батьківщина".
5. Олена Кондратюк – секретар Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики, заступниця члена делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ, співголова міжфракційного депутатського об'єднання "Рівні можливості".
Хто увійшов до списку Батьківщини/ Інфографіка 24 каналу
"Радикальна партія"
"Радикальна партія Олега Ляшка" також провела з'їзд, політсилу очолив Олег Ляшко.
У першу десятку списку "Радикальна партія Олега Ляшка" увійшли:
- Олег Ляшко – лідер партії
- Віктор Галасюк – заступник лідера партії з економічної політики
- Андрій Лозовий – заступник лідера "Радикальної партії"
- Інга Маковецька – заступниця голови Чернівецької обласної ради
- Іван Савка – полковник Збройних Сил України
- Олег Говер'янов – керівник виконкому "Радикальної партії"
- Сергій Скуратовський – керівник Київської обласної організації партії
- Дмитро Лінько – військовий, учасник визволення Маріуполя
- Альона Кошелєва – членкиня партії
- Віктор Вовк – заступник лідера "Радикальної партії"
Хто увійшов до списку "Радикальної партії": інфографіка
Свіжі рейтинги
На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". Такі результати опитувань оприлюднив КМІС.
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Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.
У яких партій є шанси пройти до Верховної Ради: інфографіка
Кого українці хочуть бачити прем'єром
Українці очікують побачити у кріслі прем’єр-міністра Юрія Бойка – представника "Опозиційної платформи – За життя". За ним – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко.
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- Юрій Бойко – 12,9%
- Юлія Тимошенко – 11,3%
- Ігор Смешко, – 8,1%
- Петро Порошенко – 2,6%
- Андрій Садовий – 2,6%
- Арсеній Яценюк – 2%
- Олександ Шевченко –2%
Екологічна катастрофа на Росі: наскільки небезпечна ситуація
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До слова, у Білій Церкві на Київщині поновили водопостачання, бо аналіз не виявив у воді шкідливих речовин після виливу хімікатів у річку Рось у Вінницькій області. Водопостачання почали відновляти о 20:00.
Наскільки небезпечна ситуація, для кого, як вона вирішується і як діяти тим, хто в зоні небезпеки, з'ясовував 24 канал.