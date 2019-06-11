Головні новини 11 червня: нові звільнення від Зеленського та деталі смертельної пожежі в Одесі

Звільнення Юрія Луценка

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка. Тепер рішення щодо звільнення очільника ГПУ має прийняти парламент.

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Заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка пояснив, що прокурор здійснює процесуальні функції, відповідно, він повинен мати і юридичну освіту і досвід у галузі права. У Луценка такої освіти немає. Навіть більше, у 2016 році Верховна Рада ухвалила новий закон про діяльність Генпрокуратури, який дозволив займати посаду очільника людині без юридичної освіти – тобто Луценку.

Сам Луценко поки у відставку йти не збирається, але пообіцяв зробити це після дострокових парламентських виборів і формування нових уряду та прокуратури.

Звільнення Клімкіна і призначення Пристайка

Не Луценком єдиним. Володимир Зеленський вдруге пробує відправити у відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з посади і пропонує призначити новим главою МЗС Вадима Пристайка.

Президент підписав подання до Верховної Ради про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, а також вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ,

– сказав Рябошапка. Хто такий Вадим Пристайко?22 травня президент Володимир зеленський призначив Вадима Пристайка на пост заступника глави АП. Раніше цю посаду гарант планував віддати Олені Зеркаль. Проте указ про призначення дипломатки заступницею глави АП Богдана зник із сайту глави держави. Натомість з'явився інший – про призначення Вадима Пристайка.



Чиновник має досвід робити в українському дипвідомстві. Так у 2012-2014 роках Пристайко працював послом України в Канаді. З 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ України. З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.



Сам Пристайко раніше не відкидав можливості стати главою МЗС України і заявив, що готовий очолити відомство.

Клімкін також хоче піти у відставку, на чому постійно наголошує та закликає депутатів Ради проголосувати за його звільнення.

Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2019

Чому Клімкін не пішов у відставку?Клімкін 17 травня, ще до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, написав заяву про відставку за власним бажанням і заявив, що планує брати участь у дострокових парламентських виборах до Верховної Ради у липні.



Вже 30 травня глава держави вніс у парламент подання про звільнення Клімкіна. Проте, в одному з інтерв'ю Зеленський назвав Клімкіна "фаховим дипломатом" та зазначив, що пропонував йому залишитися на посаді міністра.



Народні депутати Верховної Ради 6 червня двічі провалили голосування за відставку Павла Клімкіна. Перший раз рішення підтримав лише 141 парламентарій, а другий – 137 із 226 мінімально необхідних.

Призначення глави Служби зовнішньої розвідки

Зеленський 11 червня призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва. Наразі він є чинним народним депутатом з фракції "Батьківщина".



Указ про призначення Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки Хто такий Владислав Бухарєв?Член парламентської фракції "Батьківщина". До Верховної Ради восьмого скликання пройшов по мажоритарному окрузі №162 у Сумській області, набравши 20,62% голосів виборців. Наразі є членом комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.



У березні 2014 року Олександр Турчинов, який виконував обов'язки президента, призначив Бухарєва начальником Головного управління Служби безпеки з боротьби з корупцією і організованою злочинністю. З грудня 2007 по березень 2010 року він обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації й очолював податкову міліцію. Звільнення в СБУ Зеленський 11 червня провів серйозну чистку в силових органах та звільнив двох заступників голови Служби безпеки України Олега Фролова та Владислава Косинського. Вони були причетні до до багатьох протиправних дій, у тому числі під час виборчої кампанії. Читайте також: Зеленський оголосив конкурс на посаду судді, який представлятиме Україну в ЄСПЛ Також глава держави звільнив начальників Управлінь СБУ у шести областях. Як пояснив Рябошапка, усі вони відзначилися в негативному плані - зокрема у їхніх регіонах було зафіксовано багато явищ, пов’язаних із контрабандою. Імена звільнених начальників СБУ:



Олександра Довженка звільнено з Управління СБУ в Одеській області;

Олександра Ткачука – з СБУ у Львівській області;

Олега Зозулю – з СБУ у Вінницькій області;

Володимира Пахнюка – з СБУ в Закарпатській області;

Руслана Сторожука – з СБУ в Чернівецькій області.

Юрія Фелонюка – з СБУ у Волинській області. Масові звільнення голів ОДА Ще одним серйозним кадровим рішенням Зеленського було звільнення 15 голів Обласних державних адміністрацій. На їх місце він вже призначив 12 тимчасово виконувачів обов’язків голів ОДА. Кого звільнив та тимчасово призначив в ОДА Зеленський: Чернігівська ОДА: звільнив О.Мисника, призначив – Н. Романову. Хмельницька ОДА: звільнив В.Лозового, призначив – В. Кальніченка. Тернопільська ОДА: звільнив С.Барну, призначив – І.Крисака. Сумська ОДА: звільнив М.Клочка, призначив – В.Апрєкова. Миколаївська ОДА: звільнив О.Савченка, призначив – В.Боню. Львівська ОДА: звільнив О.Синютку, призначив – Р.Замлинського. Кіровоградська ОДА: звільнив С.Кузьменка, призначив – С.Коваленка. Київська ОДА: звільнив О.Терещука, призначив – В.Кучера. Івано-Франківська ОДА: звільнив О.Гончарука, призначив – М.Савку. Запорізька ОДА: звільнив К.Бриля, призначив – Е.Слепян. Закарпатська ОДА: звільнив Г.Москаля , призначив – І. Дурана. Волинська ОДА: звільнив О.Савченка, призначив – О.Киричука. Полтавська ОДА: звільнив Р.Товстого. Одеська ОДА: звільнив С.Паращенка. Херсонська ОДА: звільнив Д.Бутрія. Загалом Зеленський наполягає на звільненні всіх голів Обласних державних адміністрацій. Наразі триває пошук фахівців, які можуть очолити обладміністрації. Смертельна пожежа в психлікарні Одеси Ввечері 10 червня в одному з корпусів психіатричної лікарні на вулиці Воробйова в Одесі спалахнула серйозна пожежа. За попередніми даними, через вогонь загинули шість осіб – медсестра і 5 пацієнтів. Ще 6 осіб госпіталізували у важкому стані через отруєння димом. Читайте також: Пацієнтів згорілої одеської психлікарні тримали замкненими в палатах, – правозахисниця Імена загиблих: Марія Пастернак (85 років); Семен Клапчук (85 років); Лідія Поровкова (84 років); Галина Тодорова (82 роки); Михайло Лазарєв (91 рік); медсестра Юлія Нікітіна (55 років). Вогонь та дим від пожежі було видно здалеку. Як розповідають очевидці, під час пожежі з палаючого корпусу було чути крики людей. Трагедія сталася у відділенні, де проходили лікування ветерани Другої світової війни та Афганістану. Більшість з них не могли самостійно пересуватися. Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування пожежі в психіатричній лікарні. Також вони висловили співчуття рідним та близьким загиблих. Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру @VGroysman негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2019 Постраждалим також пообіцяли виділити по 100 тисяч гривень допомоги, а родинам потерпілих – по 50 тисяч. У психіатричній лікарні Одеси сталася пожежа: відео Поліція та прокуратура розслідують пожежу у психлікарні як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків; як порушення правил пожежної безпеки, за фактом умисного вбивства, знищення або пошкодження майна. Слідство не відкидає версію, що пожежа могла спалахнути внаслідок підпалу. За однією з версій, пожежа могла спалахнути з вини пацієнтів: у них були сірники і сигарети. А ще припускають, що винуватицями могли стати і працівники лікарні, які перебували на роботі п’яними.

Смертельна пожежа в психлікарні Одеси / Фото "Думская" У зв'язку з цією трагічною подією в Одесі 12 червня оголошена жалоба. Філарет хоче відновити Київський патріархат Патріарх Православної церкви України Філарет планує 20 червня скликати помісний собор, метою якого є відновлення Київського патріархату. Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня,

– заявив Філарет. Він додав, що ПЦУ нібито служить інтересам греків та знову звинуватив главу новоствореної церкви, митрополита Епіфанія у залежності від Вселенського патріархату. Конфлікт між священослужителями триває вже більше місяця. Скликання такого собору Філаретом суперечить статуту ПЦУ, оскільки це може робити тільки предстоятель церкви, тобто митрополит Епіфаній. Філарет також наголосив, що Київський патріархат не приймає Томос про автокефалію української церкви. "Собору помісного Київського патріархату 15 грудня не було, а був збір підписів під постановою помісного собору. Ми ту постанову на помісному соборі відкинемо і він буде для нас недійсним", – додав патріарх. Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Юнацька збірна України вийшла у фінал ЧС з футболу

Збірна України зуміла здобути мінімальну перемогу у півфіналі Чемпіонату світу U-20. Хоча матч українці догравали у меншості, а також пропустили у доданий арбітром час. Єдиний гол у матчі на 65-ій хвилині забив Сергій Булеца.

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Це вперше в історії юнацька збірна України зіграє у фіналі Чемпіонату світу. До цього найкращим результатом українців був вихід в 1/8 фіналу. Суперник збірної України у фіналі визначиться у матчі Еквадор – Південна Корея. Фінал відбудеться у суботу, 14 червня.

Відео голу Булеци у ворота збірної Італії