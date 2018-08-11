Головні новини 11 серпня: Російські вантажівки на Донбасі та Греція відкликає свого посла з РФ

Такими були головні новини суботи, 11 серпня. Безпілотник дальної дії спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував колони вантажівок, які серед ночі перетнули кордон Росія – Україна. Греція відкликала свого представника Андреаса Фріганаса з Російської Федерації. Туреччина почне пошук інших друзів і союзників якщо адміністрація президента США не перегляне свого ставлення до Анкари.

Російсько-український кордон перетнула колона техніки

7 серпня о 22:15 безпілотний літальний апарат дальнього радіуса дії зафіксував колону з восьми шестиколісних вантажівок з критим брезентом вантажних відділень. 5 з них вантажівки марки "КамАЗ-4310", решта – неідентифіковані моделі.

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Колона рухалася у східному напрямку по дорозі неподалік населеного пункту Чистяково (непідконтрольна територія , 62 кілометрів на схід від Донецька). Біля населеного пункту Манич (непідконтрольна територія, 76кілометрів на схід від Донецька) колона повернула на ґрунтову дорогу та перетнула кордон.

Згодом безпілотник зафіксував іншу колону, що складалася з головного автомобіля марки "Уаз" та 6 шестиколісних вантажівки марки "КамАЗ" з відкритим вантажним відділенням, а також одна вантажівка з кунгом.

Колона рухалася у західному напрямку від кордону з Росією тією ж ґрунтовою дорогою.

Дві колони проїхали одна повз іншу приблизно через 5 хвилин після того, як друга колона в'їхала в Україну. Орієнтовно о 23:25 БПЛА зафіксував, як перша колона виїхала з України тією ж ґрунтовою дорогою. Пізніше до другої колони приєдналися ще 2 вантажівки "КамАЗ", які також рухалися в напрямку від кордону з Російською Федерацією. Кожна з колон окремо зупинялася приблизно на 3 хвилини поруч з позашляховиком, що стояли в полі поблизу вищезгаданої ґрунтової дороги (в 1,7 кілометра від кордону), а потім знову зупинялися біля 2 вантажівок, які стояли на перетині ґрунтової і брукованої доріг (в 3, 5 кілометра від місця, де колони перетнули кордон),

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обох місцях, де вони зупинялися, було видно, як особи, що знаходилися в припаркованих транспортних засобах, спілкувалися з водіями головних машин кожної з колон. За спостереженнями Місії, колона, яка прямувала в західному напрямку в Україні, продовжувала рух на захід і зупинилася на південній околиці населеного пункту Кришталевий (непідконтрольна територія, 56 кілометрів на північний захід від Луганська) о 01:16 8 серпня.

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Дивіться відео з безпілотника місії ОБСЄ

Греція відкликала свого посла з РФ

Греція відкликала свого представника Андреаса Фріганаса з Російської Федерації. Він буде замінений новим дипломатичним послом.

Пан Фріганас відкликається у Грецію. Він завершує свою місію в Москві і буде замінений на нового,

– пояснив співрозмовник агентства.

Відомо, що Андреаса Фріганаса призначили послом Греції в РФ у травні 2016 року.



Андреас Фріганас

Раніше міністерство закордонних справ Греції назвало висилку грецьких дипломатів Москвою свавільним та необґрунтованим кроком з характером помсти.

У відомстві наголосили, що жодна з країн світу не потерпить спроб підкупу урядових чиновників та втручання у внутрішні справи країни.

Росія на даний момент показує, що, швидше за все, не здатна зрозуміти принципи зовнішньої політики Греції. Відколи вона воює разом з Туреччиною виступаючи, як збройний партнер і надає Анкарі низку засобів безпеки, вона неухильно відходить від позицій, що відповідають рівню дружби і співробітництва, який характеризував відносини між Грецією і Росією протягом 190 років. Це показує, що вона не усвідомлює, що у Греції є свої інтереси і критерії в міжнародній політиці,

– заявили в МЗС Греції.

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У міністерстві зауважили, що дії МЗС Росії не ґрунтуються на аналогічних мотивах, яке мало рішення Греції володіючи доказами незаконних дій російських чиновників та громадян у країні.

Ердоган погрожує США знайти нових союзників

Якщо адміністрація президента США Дональда Трампа не перегляне ставлення до Анкари, Туреччина почне пошук інших друзів і союзників.

Поки не пізно, Вашингтон повинен відмовитися від неправильного уявлення про те, що наші відносини можуть бути асиметричними. США повинні усвідомити, що у Туреччині є альтернативи,

– заявив Ердоган.

За словами Ердогана, Туреччина не буде залишати без відповіді недружні дії США.

"Якщо США не почнуть поважати суверенітет Туреччини і не покажуть, що усвідомлюють, з якими загрозами стикається наша нація, наше партнерство може виявитися під питанням", – зазначає Ердоган.

Також президент Туреччини підняв низку спірних питань, які виникали в турецько-американських відносинах.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.

Українська бігунка Наталія Прищепа захистила титул чемпіонки Європи

Після свого переможного забігу в Берліні українка поділилася враженнями від фіналу бігу на 800 метрів, в якому медаль завоювала ще й Ольга Ляхова, чому Наталя була не менше рада.

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Я дуже рада, що мій помаранчевий номерок чемпіонки Європи ще на два роки залишається зі мною. Одна справа, коли ти прийшов змагатися, за щось боротися. А інша – коли ти виходиш на старт з титулом. Мені пощастило, що я ще до старту зуміла заспокоїтися, і якось тверезо оцінювати ситуацію в забігу, обдумувати, що відбувається на дистанції. Я була дуже рада, що на п’єдесталі буде дві українки. Це круто, – прокоментувала Прищепа.

Нагадаємо, що збірна України виборола вже шість медалей на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики. Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 кілометрів, Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину, Анна Рижкова виборола срібло у бігу на 400 метрів з бар'єрами і Наталія Прищепа разом з Ольгою Ляховою вибороли золото та бронзу відповідно з бігу на 800 метрів.