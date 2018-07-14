Головні новини 14 липня: резонансне ДТП, смерть українця у Туреччині та аварійна посадка літака

У містечку Перечин на Закарпатті голова місцевої райдержадміністрації скоїв смертельну ДТП. За кермо чоловік сів у нетверезому стані. 57-річний громадянин України помер в одній з лікарень Туреччини. Він тиждень пролежав у комі після того, як його побив турист із Росії. Ввечері 13 липня літак лоукостера Ryanair здійснив аварійну посадку у Німеччині. Такими були головні новини суботи, 14 липня.

Резонансна ДТП на Закарпатті

Аварія сталась приблизно о 22:40 13 липня місті Перечин. П'яний чиновник збив двох жінок, одна – загинула на місці. За словами очевидців, позашляховик Jeep Grand Cherokee їхав на великій швидкості, коли збив двох жінок. Після цього автівка протаранила відбійник та рознесла паркан місцевого салону.

Читайте також: На Хмельниччині автобус потрапив у ДТП, серед пасажирів були діти: фото та відео

За кермом автомобіля перебував голова Перечинської РДА Віктор Олефір, у салоні перебувала ще жінка. Чиновник, який вийшов з авто, ледве тримався на ногах.

Дивіться відео з місця аварії у Перечині на Закарпатті:

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Висновки Закарпатського обласного наркологічного диспансеру підтвердили, що на момент аварії голова Перечинської РДА перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Читайте також: Екс-заступник прокурора Рівненської області потрапив у жахливу ДТП

Від отриманих травм жінка 1962 року народження померла на місці аварії. Іншу постраждалу забрали до лікарні. За словами медиків, її стан досить важкий.

Поліція розпочала розслідування за фактом ДТП і відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Горе-водія затримали.

Як розповів голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, перед смертельною ДТП Олефір врізався в легковий автомобіль, однак його відпустили через високу посаду, передає "112 Україна".

Десь буквально за 20 хвилин до цієї ДТП він скоїв ще одну, зіткнувся з "дев'яткою". Викликали поліцію, вона подивилася і, напевно, побачила, що великий начальник, і не відреагувала. Національна поліція у Закарпатській області зараз розбирається, чому. І буквально за 20 хвилин він заїхав у Перечин і наїхав, бо був вже п'яним, на двох жінок. Одна померла, інша – у дуже тяжкому стані, її з районної лікарні перевезли до обласної, підняли усіх найкращих фахівців,

– каже він.

Читайте також: Смертельний наїзд на 19-річного мотогонщика Безсонова: з'явилися нові подробиці

Щоправда, як зауважив, очільник Закарпатської ОДА, раніше Олефіра не помічали за вживанням алкогольних напоїв перед тим, як він сідав у авто.

У Туреччині помер українець, якого побив росіянин

Нагадаємо, 7 липня в українця стався конфлікт із громадянином Росії.

Дивіться також: Депутат вдарив жінку кулаком в обличчя за зауваження про його собаку: відео

57-річний житель Запоріжжя Андрій Сова отримав важкі травми. Його госпіталізували з Ganita holiday village, що в турецькому місті Аланья. Непритомного чоловіка доставили в лікарню і тиждень він перебував у комі.

14 липня стало відомо, що так і не приходячи до тями, він помер приблизно о 10 ранку в суботу.

Цю інформацію підтвердили родичі потерпілого.

Вдень у суботу у Запорізькому аеропорту готувалися прийняти літак санавіації з Анталії з потерпілим українським туристом, проте за кілька годин до вильоту рейс скасували.

Раніше з'явилась інформація, що конфлікт між громадянином України та 30-річним туристом з Росії стався під час перегляду матчу ЧС з футболу Хорватія – Росія.

Читайте також: У ФІФА винесли рішення щодо Домагоя Віди за друге відео з привітанням "Слава Україні!"

За словами родичів потерпілого українця, турецька поліція лише оштрафувала росіянина на 800 доларів і він спокійно відправився додому.

Літак Ryanair здійснив аварійну посадку в Німеччині

Літак виконував рейс з Дубліна до хорватського міста Задар.

Читайте також: Пілот-вейпер мало не призвів до трагедії літака

Проте через падіння тиску в салоні екіпаж прийняв рішення терміново посадили літак.

Екстрене приземлення в аеропорту Франкфурт-Хан відбулось приблизно о 23:30 ввечері у п'ятницю.



Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан

Один із пасажирів, що летів цим рейсом у своєму Facebook написав, що проблеми із тиском у салоні виявили на висоті приблизно в 11 тисяч метрів і тоді літак різко почав опускатись.

Більшість пасажирів скаржились на головний біль та біль у вухах – 30 людей доставили до місцевих лікарень.

Найгірший момент усього мого життя. От ви в повітрі, і раптом ви просто падаєте в небі, горять вуха, повітря нема, а в роті присмак заліза,

– написала одна з пасажирок.

The worst moments of whole my life. You are in the air and one moment after you are just falling in the sky, your ears burn, there is no air and your mouth taste like iron.#Ryanair — Minerva Galvan (@Maingd) 13 липня 2018 р.

І на завершення кілька слів про погоду

Погода в Україні 15 липня буде дощовою, проте теплою. Опади пройдуть практично по всій території України. Найнижчою температура буде на Заході.

Читайте також: У Києві зросла ціна у пасажирському транспорті: скільки тепер доведеться платити

У столиці завтра очікується +25+27 градусів. Однак є ймовірність локальних дощів з грозою.

За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 15 липня буде такою: на Заході +18...+25 градусів, на Сході +26...+30, на Півночі +21...+27, на Півдні країни +26...+30 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +22...+27 градусів.

Швидкість вітру в середньому становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.



Прогноз погоди на неділю, 15 липня, від Укргідрометцентру