Головні новини 14 листопада: перший сніг, обшуки в IT-компанії і загинув армреслер
14 листопада Україну засипав перший сніг. СБУ провела обшук в офісі відомої IT-компанії Letyshops у Вінниці. У ДТП на Рівненщині загинув відомий український армреслер Андрій Пушкар. Такими були головні новини 14 листопада в Україні та світі.
Перший сніг в Україні
Від ранку середи активні користувачі соцмереж діляться кадрами першого снігу, який випав 14 листопада у Києві та інших областях України.
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Синоптики попередили, що рясний мокрий сніг падатиме практично цілий день – щоб були готові комунальники та інші служби.
Снігоприбиральну техніку у середу на вулицях Києва бачили, проте виникли перебої у графіку курсування громадського транспорту.
Перший сніг у Києві: дивіться відео, як працює снігоприбиральна техніка
Вже ближче до обіду столиця зупинилась у заторах.
Перший сніг у Києві: місто зупинилось у заторах
А через те, що не всі водії встигли вчасно "перевзути" свої автомобілі, неабияк зросла кількість ДТП.
Перший сніг у Києві спровокував багато ДТП: дивіться відео
Увага! На відео присутня ненормативна лексика:
Станом на вечір 14 листопада у поліції повідомляли про понад 500 аварій, які стались через перший сніг у Києві.
В "Укрзалізниці" та столичних аеропортах звітували, що перший снігопад на їхню роботу не вплинув.
Обшуки у Letyshops
14 листопада співробітники СБУ у Вінниці проводили обшуки в IT-компанії Letyshops, а також в квартирі її власника і директора Ігоря Гнатовського.
На Facebook-сторінці IТ-асоціації Вінниці з'явилось відео з обшуків.
Гнатовського разом з дружиною під час обшуків зачинили у квартирі.
Що відомо про IT-компанію Letyshops?Кешбек-сервіс, працює на території країн СНД. Кількість клієнтів, за даними компанії, становить близько 6 мільйонів. У 2017 році IТ-компанія була визнана найкращим роботодавцем Вінниці за версією IТ-порталу DOU.
У ДТП загинув армреслер Андрій Пушкар
Чемпіон світу з армреслінгу, багаторазовий чемпіон України та Європи українець Андрій Пушкар загинув у моторошній ДТП на Рівненщині.
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Аварія сталась на трасі Київ – Чоп. Легковик, у якому їхав спортсмен, зіткнувся з вантажівкою.
33-річний Андрій Пушкар не дожив два дні до важливого матчу проти принципового суперника, уродженця Кривого Рогу, а нині москвича Дениса Ципленкова у рамках Кубку світу серед професіоналів "Золотий Тур".
YouTube Music та YouTube Premium запрацювали в Україні
В Україні запрацювали два нових сервіси аудіострімінг YouTube Music і YouTube Premium.
YouTube Music – це новий аудіострімінг на базі YouTube. Цей сервіс працює через додаток на Android або iOS.
YouTube Premium забезпечує розширений доступ до відеохостингу: надає доступ до офлайн-завантаження треків, програвання музики у фоновому режимі, відключає рекламу тощо.