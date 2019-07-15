Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО

Ціну на газ для українців у липні знизили. Зеленський змінив склад РНБО і таки відмінив парад на День Незалежності. На одеському пляжі стався зсув ґрунту: дивом – без жертв. Хвилинка гумору: якими українські політики будуть у глибокій старості. Такими були головні новини понеділка, 15 липня, в Україні та світі.

Газ у липні став дешевшим

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Ціну на газ для населення у липні знизили до 4 тисяч 905 гривень за тисячу кубометрів. Це на 648 гривень або на 11,7% менше у порівнянні з ціною газу в червні.

Нову ціну природного газу для потреб населення розрахувала компанія "Нафтогаз України". Знизити ціну компанію зобов’язав Кабмін.

Проте кінцева вартість газу в різних регіонах України може бути різною. Адже ціна блакитного палива залежить від тарифу на розподіл газу. Його встановлює НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Повідомити про кінцеву вартість газу в кожному регіоні повинні його постачальники.

Зміни в РНБО

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Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради нацбезпеки і оборони, затвердивши у складі керівника Офісу Президента Андрія Богдана та його заступників Вадима Пристайка і Руслана Рябошапку.

Цим самим указом президент ввів до складу РНБО голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва та керівника Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.

Зазначимо, що ще 31 травня зі складу РНБО Зеленський вивів таких осіб:

екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова;

екс-главу Генштабу Віктора Муженка;

екс-главу Адміністарції Президента Ігоря Райніна;

міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

Більше про зміни в РНБО – читайте тут.

Параду не буде

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Військового параду на День Незалежності, схоже, таки не буде. Принаймні, ще 11 липня президент Зеленський підписав указ щодо відзначення 28-річниці свята. Там – ані слова про парад, натомість передбачені урочисті заходи – зокрема, покладання квітів до пам’ятників.

Окрім того, глава держави доручив Кабміну звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 24 серпня молебні за Україну. МЗС, своєю чергою, отримало доручення забезпечити відзначення в українських установах, що розташовані за кордоном.

До речі, ще раніше Зеленський сказав, що гроші, які йдуть на щорічні паради, краще у формі премій видати військовослужбовцям.

Зсув в Одесі

На пляжі в центрі міста ще ввечері 14 липня стався зсув ґрунту. Сьогодні ж стали відомі подробиці інциденту. Цілу ніч рятувальники шукали під завалами людей. На щастя, не знайшли. Дістали з-під купи землі та каміння лиш особисті речі відпочивальників і їх документи.

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Річ у тім, що пляж "Чорноморка", який розташований між Центральним пляжем і пансіонатом "Борей", – в аварійному стані, він закритий для відвідувачів. Проте люди все ж умудряються там відпочивати.



Зсув в Одесі/ прес-служба ДСНС

Зокрема, три групи відпочивальників були там і ввечері 14 липня. Всі дивом врятувалися.

Подружня пара встигла якось відскочити, жінці тільки посікло ноги падаючим камінням. Літня жінка, яка відпочивала з дітьми з іншого боку, теж залишилася неушкодженою. Двоє людей, що сиділи прямо під схилом, буквально за хвилину до зсуву пішли купатися, а ось їх речі опинилися під завалами,

– розповів очевидець подій.

Чоловік каже, що все сталося миттєво і з сильним гуркотом. Згори впав пласт 50-тонного вапняку.

У міськраді Одеси в усьому звинувачують місцевих мешканців. Кажуть ті проводять незаконні будівництва, які спричиняють зсуви.

Більше про зсув та проблеми, які він відкрив перед владою курорту – тут.

Старість – не радість

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І на останок – кумедне. Ми уявили, як виглядатимуть українські політики у похилому віці. Допоміг нам у цьому популярний додаток Face app. Ось вам декілька зморшкуватих прикладів:

Більше кумедних портретів – дивіться тут.