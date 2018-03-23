Головні новини 23 березня: арешт Савченко, Ryanair в Україні, Трамп підписав бюджет США

Надію Савченко арештували на 59 днів. Ryanair офіційно зайшов в Україну. Найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі, літатиме з України у 2018 році. Трамп підписав закон про бюджетне фінансування США, який передбачає чималу допомогу Україні. В Одеській області випав сніг жовтого кольору. Такими були головні новини п'ятниці, 23 березня.

Арешт Надії Савченко

23 березня Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення арештувати Надію Савченко на 59 днів.

Перед винесенням постанови суддя Євген Сидоров провів в нарадчій кімнаті три години.

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З огляду на викладені дані про особу підозрюваної, тяжкість покарання, яке загрожує їй в разі визнання її провини ... слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і не знаходить достатніх підстав для застосування до неї більш м'якою запобіжного заходу,

– зачитав рішення суддя.

Запобіжний захід діє до 20 травня 2018 року, без права внесення застави.

Під час свого виступу у суді Надія Савченко заявила, що розпочинає голодувати. Також вона нагадала і про своє голодування в російській в'язниці. Як переконує Савченко, перебуваючи там, вона провела 83 дні звичайного та 6 днів сухого голодування.

Адвокати Надії Савченко заявили, що будуть подавати апеляційну скаргу на її арешт.

Захист Савченко вважає рішення про арешт "повністю політичним" та називає його "політичним крючкотворством". Зазначається, що апеляцію на арешт Савченко подадуть у понеділок, 26 березня.

А поки Надія Савченко перебуватиме у СІЗО, її партію "Громадсько-політична платформа" очолюватиме молодша сестра Віра. Про це заявила сама Віра Савченко.

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Також, сьогодні з'явилася інформація і фото, про те, що минулоріч у Києві випадкові свідки помітили народного депутата Надію Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана за нищенням деяких речей. Зокрема, стверджуються, що вони спалювали документи. Про це написало видання "Главком", яке і опублікувало відповідні фото.

На кадрах видно, як Савченко та Рубан спочатку прогулюються парком, щось обговорюють, а потім зупиняються та починають щось палити. Зазначається, що вони займалися знищенням документів біля пам'ятника засновникам Києва.

Парочка палила документи та розтирала попіл, – переконують свідки.



Савченко та Рубан спалювали документи біля пам'ятника засновникам Києва



Савченко та Рубан спалили документи та розтерли попіл

Як стверджують представники ресурсу, оскільки на початку березня з’ясувалося, що цих людей підозрюють у підготовці теракту, а обличчя Рубана стало більш впізнаваним після низки публікацій у ЗМІ, свідки вирішили передати їм фотографії.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Ryanair офіційно зайшов в Україну

Ryanair, найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі, літатиме з України у 2018 році. Міністерство інфраструктури досягло остаточних домовленостей з лоукостом.

Літаки Ryanair літатимуть з "Борисполя" та Львова. Польоти в 6 європейських країн почнуться в кінці жовтня 2018 року. Буде 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова.

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За словами Порошенка, в перший період квитки на польоти продаватимуть за ціною 10 євро. А середня вартість для українців буде близько 40 євро.

Сьогоднішня велика угода з Ryanair відкриє європейські обрії для ще більшої кількості українців. Авіакомпанія продає найдешевші квитки у Європі, середній тариф, як мене поінформували, складає 49 євро. Компанія здійснює 1800 маршрутів в 34 країни світу. Природно, що домовитися з подібним гігантом не так просто. Отож, вітаю сторони із досягненням угоди на засадах взаємної вигоди і комфорту для пасажирів,

– написав Порошенко у Facebook.

Квитки на рейси Ryanair зі Львова та Києва уже можна придбати на сайті авіакомпанії.

Список маршрутів Ryanair з Києва

Барселона – Київ-Бориспіль: 4 рейси у тиждень.

Братислава – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль: 4 рейси на тиждень.

Вільнюс – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Вроцлав – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Гданськ – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

Краків – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Лондон (Станстед) – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

Познань – Київ-Бориспіль: двічі н тиждень.

Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль: 3 рейси у тиждень.



Рейси Ryanair з Києва

Список маршрутів Ryanair зі Львова

Варшава-Модлін – Львів: тричі на тиждень.

Дюссельдорф-Веце – Львів: тричі на тиждень.

Краків – Львів: тричі на тиждень.

Лондон (Станстед) – Львів: 3 рейси на тиждень.

Меммінген – Львів: 2 рейси на тиждень.



Рейси Ryanair зі Львова

Фінансова допомога Україні від США

Президент США Дональд Трамп підписав Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, розміром 1,3 трильйона доларів. Він передбачає фінансову допомогу Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

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Зазначимо, що вранці Трамп заявляв, що може використати право вето і відхилити проект федеральних бюджетних асигнувань, схвалений Сенатом США кілька годин раніше. Причиною його невдоволення стала відсутність у законі пунктів про майбутнє нелегальних іммігрантів, привезених в США в дитячому віці, і про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 березня 2018 р.

Підписаний закон нараховує 2 232 сторінки і передбачає розподіл видатків на 1,3 трильйона доларів. Серед них є і фінансова допомога Україні, розміром 620,700 мільйонів доларів. Згідно з законом Україні планується виділити 420,7 мільйонів доларів допомоги по лінії Державного департаменту, а також 200 мільйонів доларів – в межах фінансування Пентагону.

Дивний сніг на Одещині