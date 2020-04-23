Головні новини 23 квітня: невтішний прогноз від НБУ, бензин здешевшає на 10-15%

Нацбанк погіршив прогнози щодо ВВП та інфляції в Україні. В НБУ прогнозують падіння ціни бензину на 10-15%. "Мрія" доставила в Україну вантаж з Китаю, який може побити світовий рекорд. В Україні вже 7 170 випадків коронавірусу. Такими були головні новини четверга, 23 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 23 квітня:

Падіння української економіки в 2020 році

Актуально Що буде з українською економікою, скільки коштуватиме долар після коронавірусу: прогноз уряду

Нацбанк погіршив оцінку динаміки реального зростання ВВП України на 2020 рік з 3,5% зростання до 5% падіння.

В НБУ кажуть, що негативний вплив пандемії на українську економіку буде короткостроковим, але досить сильним. Карантин вже скоротив ділову активність, споживання і зайнятість населення. Водночас зменшення глобального попиту також обмежує можливості експорту країни.

НБУ уточнює, що його новий прогноз номінального ВВП на цей рік становить 3,97 трильйона гривень, а було 4,29 трильйона гривень. На наступний 2022 рік – 4,36 трильйона гривень, а було 4,68 трильйона гривень при інфляції відповідно 6% (4,8%) і 5% (5%).

Зверніть увагу! Уряд прогнозує падіння ВВП України в 2020 році на 4,8%, тоді як МВФ – на 7,7% в 2020 році з подальшим відновленням на 3,6% в 2021 році.

Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

Поступова відміна карантину призведе до відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року.

На це впливатиме:

м'яка фіскальна і монетарна політика;

збільшення урядом бюджетних витрат на подолання кризи;

заходи Національного банку з підтримки банківської системи.

Що буде з цінами

Нацбанк запевняє, що інфляція помірно прискориться в подальші місяці й на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону. Утримувати її на такому рівні допоможе:

виважена монетарна політика Національного банку;

стриманіша фіскальна політика після завершення пандемії та відновлення економічної активності.

Однак споживчий попит залишатиметься пригніченим ще досить тривалий час після завершення дії карантину, тож це завадить зростанню інфляції вище за цільовий рівень у поточному році.

Інфляцію також стримуватиме зниження світових цін на енергоносії. Водночас прискорення інфляції з поточних показників відбудеться насамперед внаслідок перенесення на ціни нещодавнього знецінення гривні.

Що таке інфляція? Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Купівельна спроможність грошей знижується, а самі гроші знецінюються.

Важливо! Уряд України на 2020 рік підвищив прогноз інфляції з 5,5% до 11,6%, тоді як МВФ очікує її на рівні 4,5% зі зростанням до 7,2% у наступному році.



Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

Ціни на бензин стрімко падають

Радимо ознайомитись Обвал цін на нафту: коли чекати бензину по 17-18 гривень в Україні та що прогнозує Нацбанк

В Україні стрімко падає ціна на бензин і дизельне пальне. Експерти стверджують, що таких цін не було з 2014 року і варто очікувати на значне здешевшання цін на заправках. Найбільші мережі АЗС в Україні вже почали повільно знижувати ціни.

Скільки коштує бензин

Вартість дизеля у дрібному гурті нині є нижчою за 14 гривень за літр, у великому гурті – нижчою за 17 тисяч гривень за тонну. Помітно здешевшав і бензин

Так, за інформацією консалтингової компанії "А-95", гуртові ціни на дизельне пальне не були такими низькими чотири роки поспіль. Популярний А-92 в дрібному гурті коштує нижче 13 гривень за літр. Експерти стверджують, що таких цін не було з 2014 року.

Водночас літр бензину А-95 коштує 14, 2 гривні.

Сьогодні гуртові ціни є значно меншими за роздрібні і така різниця може бути 6 і більше гривень на літр. Деякі фахівці вважають, що роздрібні ціни на бензин можуть опуститися до рівня 17-18 гривень за літр на автомобільних заправках.

Одні з найбільших мереж заправних станцій ОККО, WOG і Glusco вже 23 квітня знизили ціни на паливо. На 50 копійок здешевшали А-95, А-92 і дизельне пальне. Ціни на бензин А-92 і дизельне паливо на станціях ОККО і WOG опустилися до 24,49 гривні за літр, на бензин А-95 – до 25,49 гривні за літр.

Мережа Glusco знизила вартість одразу на 1 гривню. Бензин А-92 і дизпаливо в цій мережі продають по 21,95 гривні за літр, А-95 – по 22,95.

Аналітики вважають, що ціни на бензин та дизельне пальне знизилися завдяки зменшенню вартості нафти та за рахунок збільшеної пропозиції пального.

Прогноз НБУ та аналітиків

За підсумками 2020 бензин коштуватиме на 10-15% дешевше, прогнозує Національний банк.

АЗС реагують на зміну ціни нафти через 1-2 місяці. Тобто суттєвого зниження цін вже цього місяця не варто очікувати. Експерт ринку нафтопродуктів Олександр Кірімов у коментарі сайту 24 канал прогнозує нижчу ціну у травні.

Така затримка пов'язана з тим, що імпортери пального в Україні мають законтрактовані об’єми за ціною день назад чи місяць назад і вони спочатку мають продати дорожчий об’єм палива.

Та навіть якщо ціни на бензин опустяться, до цього не варто звикати. Країни ОПЕК+ домовилися про зниження видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу. Це приблизно 10% добового споживання по світу. І через певний час (2-3 місяці), якщо країни дотримуватимуться цих обмежень, попит та пропозиція вирівняються, а ціни на нафту розвернуться і почнуть рости.

Курс гривні впливає на вартість бензину, бо Україна закуповує як бензин, так і нафту, які прив'язані до іноземної валюти, а також акциз на бензин встановлений у євро. Проте здешевлення гривні нівелювалося падінням цін на нафту.

Зверніть увагу! Через пандемію коронавірусу попит на нафту впав на приблизно 20 мільйонів барелів за день. Ціни на нафту побили 20-річні рекорди. Таке падіння цін передусім загрожує американським компаніям, які виробляють дорогу нафту.



Ситуація з нафтою / Інфографіка 24 каналу

"Мрія" доставила вантаж

До теми "Раді, що подбали про вашу "Мрію": у Польщі подякували Україні за доставку рекордної меддопомоги

Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю, який за обсягом претендує на Книгу рекордів Гіннеса. Літак зустрічав особисто Президент України Володимир Зеленський.

Що привезли з Китаю

"Мрія" доставила в Україну 12 мільйонів масок, 260 тисяч захисних окулярів та 100 тисяч захисних костюмів.

Через тиждень "Мрія" виконає ще один рейс для доставки вантажу в Україну.

Вартість рейсу складає до 1 мільйона доларів.

Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець розповів про обсяг вантажу:

вага – 103 тонни;

об'єм – 1 300 кубометрів.

Зверніть увагу! Представники "Антонова" повідомили президенту, що на сьогодні "в металі" є другий літак, схожий на Ан-225. Добудову його ще в 2012 році оцінювали в 460 мільйонів доларів зі старими аналоговими технологіями. Наразі для вантажних перевезень його добудовувати недоцільно.

Реакція Зеленського

Зеленський у своєму новому відеозверненні нагадав, що українці часто забувають, що мають ким і чим пишатися, а це – неправильно.

Так, українська "Мрія" здійснила вже декілька вильотів і передала понад 2 тисячі тонн різних вантажів у США, країни Європи та Близького Сходу. Так Україна допомагає світові боротися з COVID-19 і це визнають в інших країнах.

Літаки "Антонова" у боротьбі з пандемією

Ан-225 "Мрія" та Ан-124 "Руслан" найближчим часом здійснять щонайменше 11 рейсів, аби доставити до США медзасоби.

18 квітня Ан-225 "Мрія" доставив у Францію медобладнання з Китаю.

14 квітня Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави

вантаж медичного обладнання з Китаю.

8 квітня Ан-124 "Руслан" доставив до Данії медзасоби.

8 квітня Ан-124 "Руслан" доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів.

25 березня Ан-124 "Руслан" доставив до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус.

Дивіться відео прибуття "Мрії":

Хроніка коронавірусу: останні новини України та світу

Актуально Степанов: в Україні обмеження через коронавірус залишаться надовго

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 7 170 випадків COVID-19 . З них 578 за останню добу – це антирекорд України з початку епідемії. Таку велику цифру пов'язують з масовими порушеннями карантину на Вербну неділю та Великдень.

. З них 578 за останню добу – це антирекорд України з початку епідемії. Таку велику цифру пов'язують з масовими порушеннями карантину на Вербну неділю та Великдень. 187 людей померли від коронавірусу : 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 504 людини одужали.

: 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 504 людини одужали. Коронавірус підтвердили у 1 368 медиків в Україні. Через таку велику кількість усіх медиків, які контактують із хворими на COVID-19, тестуватимуть кожних 5 днів.

У Збройних силах України підтвердили 46 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. Шестеро вже одужали.

За кордоном від COVID-19 лікується 150 українців. 56 наших громадян одужали, 7 померли.

Повернення українських медиків з Італії

Після майже трьох тижнів роботи в лікарнях Італії українські лікарі 23 квітня повернулися додому. Медики допомагали своїм італійським колегам у боротьбі з COVID-19.

За словами самих лікарів, найкращою оцінкою їхньої роботи в місцевих лікарнях стали щирі слова вдячності від місцевих мешканців. Люди впізнавали їх на вулицях та у супермаркетах. Вони дякували медикам за те, що ті відгукнулися та допомагають.

Подяку висловили і монахині монастиря Святої Кьяри. Вони написали на адресу посольства листа.

Глава МЗС Італії Луіджі Ді Майо також подякував українським лікарям за допомогу у боротьбі з COVID-19. Він наголосив, що Італія ніколи не забуде про поміч.​

Після повернення в Україну медики розповіли, що в Італії на рівних працювали з місцевими медиками. Спілкувалися з ними латинською, а працювали за графіком 6 годин зранку, 6 годин ввечері або 12 годин уночі.

Ще один лікар розповів, що різницю з Україною було відчутно ще на підльоті до Італії. Мовляв, там повністю порожні дороги, а машин практично не було.



Українські лікарі вилітають додому з Італії / Фото Євгена Перелигіна

Що відомо про поїздку українських лікарів до Італії? 4 квітня 20 медиків полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19 та набиратися від них досвіду у лікуванні коронавірусу. Українських лікарів відправили літаком Нацгвардії Ан-74. Вони перебували у регіоні Марке. Спершу вони мали пробути в Італії 14 днів, однак згодом термін дещо продовжили.

Яка ситуація з коронавірусом у світі