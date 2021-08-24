Головний дипломат Франції відвідає Україну до Дня Незалежності
24 серпня 2021 , 12:32Читать новость на русском
Джерело:МЗС України
До Києва 24 серпня завітає міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.
Головний дипломат Франції прийняв запрошення від глави МЗС України Дмитра Кулеби. У Києві політики проведуть переговори.
Зауважте У Києві відбувається військовий парад до Дня Незалежності: пряма трансляція
Ключовими темами стануть розвиток політичного діалогу України та Франції, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій,
– мовиться у повідомленні.
Дипломат мав прибути на саміт Кримської платформи. Водночас згодом Франція змінила свого представника.Зауважте! Саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня. Участь у заході взяли представники понад 40 країну світу. Історичним моментом стало підписання відкритої декларації Кримської платформи.
Як в Україні святкують День Незалежності
- В українській столиці 24 серпня провели масштабний військовий парад. Участь у ньому взяли понад 5 тисяч воїнів Збройних сил України. До урочистостей залучили також морську авіацію ВМС, авіацію Повітряних сил та армійську авіацію Сухопутних військ ЗСУ.
- Урочиста молитва з нагоди річниці Незалежності України відбулася у Софії Київській. Захід назвали – "Благословення України". Участь у молитві взяли президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.
- Президент у цей день порадував Україні нове свято – День розквіту української державності. Його відзначатимуть щорічно 28 липня.
- За словами українського лідера, точкою відліку Дня української державності є рік заснування Києва. Зеленський нагадав, що українці – нащадки могутньої країни, яка була центром Європи.