"Головний лісник країни": як соцмережі відреагували на розслідування про ДТП Трухіна
Джерело:24 канал
Розслідування щодо резонансної аварії з уже колишнім "слугою", нардепом Олександром Трухіним наробило шуму у мережі. Користувачі соцмереж діляться кумедними мемами після оприлюднених журналістами кадрів з політиком. На них він намагався "вирішити інцидент", пропонуючи хабар поліцейським.
Ба більше, Трухін хотів покинути місце ДТП, відтак, "крилатою" стала його фраза "Я тихенько в ліс відійду...". Саме навколо неї у соцмережах поширюють найбільше жартів.
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Соцмережі зачепились за фразу нардепа
Пізно ввечері 1 лютого журналісти опублікували розслідування обставин ДТП.Важливо! У інциденті, який трапився у серпні 2021 року, постраждали 6 людей. Серед них – голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Відтоді лунали різні заяви та оцінки ситуації від політиків, правоохоронців. Після оприлюднення відео з місця ДТП, знятих нагрудною камерою поліцейського, "Слуга народу" вирішила покарати нардепа й вигнала з партії.
З інформації преси випливає, що Трухін просився у поліцейських втекти до лісу, щоб уникнути відповідальності.
Давай я тихесенько зараз в ліс піду. Я поговорю з Денисом… Монастирським (очільником МВС – 24 канал). Потім знайдемося і я віддячу,
– чути голос, схожий на Трухіна.
Тепер користувачі охрестили Трухіна ледь не "головним лісником країни".
Лісник серед звірів / Фото з фейсбук-сторінки GONI MEMES
"До Трускавця ніхто не підвезе"
До мемів вирішили залучити не лише Трухіна, але й відомі мультфільми.
Ситуацію з Трухіним розбирають на меми / Фото з телеграму "Ху*в*й Харьков"
Фраза Трухіна стала "крилатою" / Фото з телеграму "Ху*в*й Харьков"
Зімітували навіть переписку, де помічник президента "Слуги народу" Сергія Шефіра, де він просить підвезти до Трускавця. "Зголошення" Трухіна ігнорує.
Також сміються з кумедних життєвих ситуацій.
Меми про Трухіна розлітаються мережею / Фото Друга приватна мемарня
Про інцидент складають пісні
Не полінувалися користувачі оспівати "зусилля" Трухіна із втечею. Зокрема, артист Олександр Положинський опублікував куплет на сторінці у фейсбуці.
"Давай я тихесенько до лісу піду
Пізніше із Денисом розмову проведу
А тих 150 собі можеш забрать
І я знайдуся потім, тож не нада іспалнять".
У коментарях люди висловлюють свої думки і не лінуються додавати інші меми. Вже про "150 тисяч".
Посміялись і з хабаря, який пропонував Трухін / Фото з фейсбуку GONI MEMES
Мережа "полюбила" фразу Трухіна про втечу в ліс / Фото з фейсбуку "Процишин офіційний"
Останні новини про ДТП з Трухіним
- У ДБР заявляли, що відео з перших хвилин після ДТП, яке опублікували журналісти, у них не було. Там кажуть, що допитували працівника поліції, який надав ці кадри, але тоді він про них не розповідав.
- У "Слузі народу" прокоментували журналістське розслідування про аварію за участі Олександра Трухіна. Там жорстко висловлювалися щодо свого колеги.
- У МВС 2 лютого відхрестилися від спроби нардепа "домовитися" з міністром внутрішніх справ України. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов'язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.
Все, що відомо про інцидент: дивіться відео