Авто і дві квартири на батька під час війни: до військкома Дніпропетровщини прийшли з обшуками
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Прокуратура обшукала житло керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні.
Дніпропетровський військком незаконно збагатився під час війни. Зокрема, оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро.
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Що відомо про військкома
Окрім оформлення нерухомості та автівок на батька, керівник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП зареєстрував підприємство на члена родини. А вже це підприємство придбало близько 500 квадратних метрів нежитлового приміщення.
Вартість майна значно перевищує його законні доходи,
– зазначили в Офісі Генпрокурора.
Правоохоронці провели обшуки у військкома за місцем його роботи, шістьма адресами проживання як самого керівника обласного ТЦК, так і його близьких. Обшукали і автомобілі.
Питання щодо повідомлення про підозру ще вирішується, запобіжний захід також іще не обирали. Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області.
Обшуки у дніпропетровського військкома / Офіс Генерального прокурора
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Чому ці обшуки важливі
В Україні діє воєнний стан, що накладає певні обмеження на чиновників – і щодо перетину кордону, і щодо поведінки загалом. Корупція загалом є аморальним учинком, але вдвічі гірше, коли це роблять працівники ТЦК під час війни.
- Після скандалу з Євгеном Борисовим, який наживався під час війни, Володимир Зеленський закликав перевірити усіх керівників ТЦК. За його словами, люди не пробачать горе-військкомам.
- НАЗК розпочало понад 100 моніторингів способу життя. У відомстві кажуть, що перевірка стартувала з "регіонів із найбільшими ризиками".
- Окрім Борисова, увагу правоохоронців викликали й інші працівники ТЦК. У трьох областях провели затримання хабарників, а поведінка рівненського військкома викликала шок: у ЗМІ потрапили кадри того, як він б'є биткою підлеглого. Його взяли під варту.
- Заступник міністра оборони висловив думку, що скандали довкола ТЦК роздуває російська ІПСО.