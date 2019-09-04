Гончарук закликав ліквідувати відділ боротьби з економічними злочинами СБУ

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сподівається, що Служба безпеки України ліквідує управління боротьби з економічними злочинами.

Гончарук зазначив, що УБЕЗ уже в минулому, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Це ще не завершений процес, але це вже перші кроки, які вказують на те, що правоохоронні органи повинні змінити своє ставлення до бізнесу. Ми очікуємо, що СБУ зробить так само, як мінімум – на рівні тих практик, які існують зараз", – додав Гончарук.

Прем'єр наголосив, що очікує зменшення тиску силовиків на бізнес вже у вересні 2019 року.

До речі, на першому засіданні новий уряд прийняв рішення ліквідувати Департамент захисту економіки Національної поліції України. Натомість буде створено новий орган – Служба фінансових розслідувань, який буде займатися виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів, спрямованих проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах.

За що відповідає відділ боротьби з економічними злочинами СБУ?

Саме цей відділ розпочав розслідування проти одного з найбільших іноземних інвесторів України – компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг". Проти цієї компанії вперше в історії відкрили кримінальну справу за статтею "екоцид". Попри домовленості з Офісом Президента та "АрселорМіттал", працівники СБУ неодноразово приходили на підприємство з обшуками.

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Що відомо про меткомбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг"?Підприємство належить індійському мільярдеру Лакшмі Мітталу. Воно є найбільшим виробником сталепрокату в Україні. Виробничі потужності підприємства з повним виробничим циклом розраховані на випуск щороку понад 6 мільйонів тонн прокату, приблизно 7 мільйонів тонн сталі та 6,7 мільйона тонн чавуну. Основні ринки збуту – країни Близького Сходу, Африки та Європи.