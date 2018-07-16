Гонтарева вразила зміною зовнішності на червоній доріжці в Одесі

Екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарева, яка вже тривалий час не з'являлась на публіці, вразила гостей Одеського міжнародного кінофестивалю.

Червоною доріжкою перед Одеською оперою пройшлось чимало як українських, так і закордонних знаменитостей.

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Помітили там й колишню голову НБУ Валерію Гонтареву.

Вона була у сукні до колін, яка підкреслювала, що екс-голова НБУ помітно схудла. Образ Гонтаревої доповнювала акуратна зачіска, вечірній макіяж, прикраси і біла сумочка під чорне взуття.

Поруч з колишньою очільницею Нацбанку помітили двох дівчат, одна з яких її невістка Валерія Томашевська.



Валерія Гонтарева (посередині) на ОМКФ//Фото: Думская

15 березня Верховна Рада звільнила Валерію Гонтереву з посади голови НБУ – майже через рік після того, як вона написала заяву про відставку.