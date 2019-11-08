Горбатюк хоче звернутися до ДБР із заявою щодо злочину з боку Рябошапки

Колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що звернеться до Державного бюро розслідувань. Причина – його звільнення, яке він назвав злочином з боку чинного очільника ГПУ Руслана Рябошапки.

Під час спілкування з журналістами Горбатюк підтвердив інформацію, що він до Адміністративного суду подав позов щодо свого звільнення з ГПУ, пише УНІАН.

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"Очікую якнайшвидшого розгляду, щоби окружний адміністративний суд показав суспільству свою об'єктивність", – підкреслив колишній працівник Генпрокуратури.

Водночас він зауважив, що у понеділок, 11 листопада, звернеться до Державного бюро розслідувань із заявою про злочин з боку генерального прокурора Рябошапки. За словами Горбатюка, у злочині проти нього він вбачає, що очільник ГПУ порушив трудове законодавства та незаконно втрутився у роботу слідчого.

Що відомо про звільнення Горбатюка з Гепрокуратури

19 жовтня Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації на посади у майбутній Офіс генпрокурора. Останнє у межах реформи має замінити нинішню Генеральну прокуратуру. Крім того, у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності. Натомість злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

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23 жовтня Рябошапка підписав наказа про звільнення Горбатюка. Згодом Горбатюк розповів, що про звільнення йому повідомили телефоном. Офіційною підставою такого рішення він назвав реорганізацію органів прокуратури та скорочення штату. За його словами, до нього ще звільнили чотирьох слідчих його управління. Водночас Горбатюк наголосив, що подав рапорт генпрокурору у зв'язку з цим, вказавши, що вважає ці звільнення незаконними. Також він заявив, що оскаржуватиме таке рішення очільника ГПУ у суді.

Пізніше з’явилася інформація, що через звільнення Генпрокуратура виплатила Горбатюку 950 тисяч гривень зарплати. Окрім того, очільник ДБР Роман Труба зазначив, що у його відомстві найближчим часом створять окремий структурний підрозділ. Займатиметься він розслідуванням справ Майдану, а очолити його може Горбатюк, щоправда, якщо візьме участь у відповідному конкурсі та пройде відбір.