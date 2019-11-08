Горбатюк хочет обратиться в ГБР с заявлением о преступлении со стороны Рябошапки

Бывший начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что обратится в Государственное бюро расследований. Причина – его увольнение, которое он назвал преступлением со стороны действующего главы ГПУ Руслана Рябошапки.

Во время общения с журналистами Горбатюк подтвердил информацию, что он в Административный суд подал иск относительно своего увольнения с ГПУ, пишет УНИАН.

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"Ожидаю скорейшего рассмотрения, чтобы окружной административный суд показал обществу свою объективность", – подчеркнул бывший работник Генпрокуратуры.

В то же время он отметил, что в понедельник, 11 ноября, обратится в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении со стороны генерального прокурора Рябошапки. По словам Горбатюка, в преступлении он видит то, что глава ГПУ нарушил трудовое законодательство и незаконно вмешался в работу следователя.

Что известно об увольнении Горбатюка с Генпрокуратуры

19 октября Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в будущий Офис генпрокурора. Последний в пределах реформы должен заменить нынешнюю Генеральную прокуратуру. Кроме того, в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства. Зато преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать новообразованный департамент в Генпрокуратуре.

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23 октября Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. Впоследствии Горбатюк рассказал, что об увольнении ему сообщили по телефону. Официальным основанием такого решения он назвал реорганизацию органов и сокращение штата. По его словам, до него еще уволили четырех следователей его управления. В то же время Горбатюк отметил, что подал рапорт генпрокурору в связи с этим, указав, что считает эти увольнения незаконными. Также он заявил, что будет обжаловать такое решение главы ГПУ в суде.

Позже появилась информация, что из-за увольнения Генпрокуратура выплатила Горбатюку 950 тысяч гривен зарплаты. Кроме того, глава ГБР Роман Труба отметил, что в его ведомстве в ближайшее время создадут отдельное структурное подразделение. Заниматься оно будет расследованием дел Майдана, а возглавить его может Горбатюк, правда, если примет участие в соответствующем конкурсе и пройдет отбор.