Сибірський батальйон каже, що зайшов у Горьківський та захопив адмінбудівлю: де розташоване село

На території Бєлгородської та Курської областей триває спецоперація російських добровольців. Стало відомо, що повстанці зайшли в ще один населений пункт.

Так, Сибірський батальйон повідомив про захоплення адміністрації у селищі Горьківський. Де розташований цей населений пункт, читайте далі.

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Повстанці просуваються уперед

Російські добровольці продовжують вести бої з кремлівськими військами на території Бєлгородської області.

Як і раніше повідомляли у РДК, епіцентром бойових зіткнень у цьому регіоні є місто Грайворон та його околиці.

17 березня повстанці заявили, що вони разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківський на території Росії та захопили будівлю місцевої адміністрації.

Зазначимо, що Горьківський – це селище Грайворонського району Бєлгородської області. Адміністративний центр Горьківського сільського поселення. Розташований на заході Бєлгородської області, у південно-східній частині Грайворонського району поблизу кордону з Україною.

Відстань між цим населеним пунктом і Грайвороном складає майже 18 кілометрів.

Нагадаємо, що раніше добровольці заявили про звільнення Козинки – селища на околицях Грайворона.

Де розташоване Горьківський: дивіться карту

Спецоперація російських добровольців: останні новини

12 березня російські добровольці з підрозділів Збройних Сил України – легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон – прорвали кордон і вступили у бій з путінськими військами у Бєлгородській та Курській областях.

16 березня повстанці звернулися до Путіна, аби той дозволив евакуацію цивільного населення з селищ, де йдуть бойові дії.

Також вони повідомили про взяття у полон 25 окупантів та 20 кадирівців.

Добровольці продовжують завдавати удари по військових об'єктах на території Бєлгородської області.