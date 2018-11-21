Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для Близнюків, Дів та Скорпіонів. Cьогодні бажано прощати тих, на кого ви сердиті. Читайте гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Не вдалий для того, щоб чим-небудь жертвувати та перевтомлюватися. Період добре підходить для активних, рішучих, пробивних дій. Для досягнення успіху неодмінно доведеться здолати страх. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Овна

Старайтеся не тиснути на близьких і давайте поради тільки тоді, коли у вас про них просять, а не тоді, коли вам заманеться. Так ви уникнете неприємних ситуацій та розмов, про які потім жалітимете.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Тельця

Якщо на вашу долю сьогодні випадуть неочікувані труднощі постарайтеся не ховати голову в пісок, а братися за їх розв’язання. Проявлена ініціатива та відповідальність принесуть вам вигідні дивіденди.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Близнюків

Близнюкам варто бути більш чуйними і стриманими в спілкуванні з людьми. Ваші амбіції у спілкуванні ні до чого доброго не призведуть – більше слухайте та старайтеся зрозуміти, а менше доводьте своє. Якщо ви глаголити істину – її рано чи пізно і так почують, а от надмірне акцентування лише відтермінує розуміння.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Рака

Провести цей день можна і вдома, і на роботі, і на прогулянках. Головне будьте активними, доброзичливим та відкритими. Беріться за рутинну роботу – ви матимете достатньо сили впоратися з нею.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Лева

Ваші стосунки з близькими та друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Імовірно, що на вас сьогодні чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Діви

Починається сприятливий час для здійснення запланованих справ у діловій сфері. Вирішення важких питань і проблем проходитиме без надмірної втрати сили. Можна братися за проекти, які вимагають високої активності.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Терезів

Вміння Терезів бути хорошим другом та репутація людини, якій можна довіряти, може знадобитися сьогодні відносно близькій вам людині. Не баріться з допомогою! Ви також отримаєте від цього вигоду, щонайменше ментальну.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Скорпіона

У стосунках сьогодні варто бути прямолінійним, а для Скорпіонів, які мають пару рекомендовано проявити особливу турботу до своєї близької людини.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Стрільця

День поганий для тих, хто задумав будь-яку фальш, брехню чи підлість. Злі наміри у цей день будуть викриті, а тому подумайте двічі та відпустіть негатив у минуле. Натомість день дасть подвійну віддяку тим, хто задумав благу справу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Козерога

С ьогодні Козероги можуть братися за залагодження конфліктних стосунків. Спроби порозумітися з близькою людиною, обговорити недомовлене і змити накопичені протиріччя, можуть видатися вдалими.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Водолія

Водолії можуть взятися за складання кошторису майбутніх витрат. Вдалий час для аналізу своїх доходів – імовірно вдасться знайти прогалини та способи покращити своє матеріальне становище.

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Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 21 листопада 2018 для Риб

Виділіть більше часу на власні справи, займіться покращенням свого добробуту. Пам’ятайте, що іноді потурбуватися про себе це найкращий подарунок для близьких людей.