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Готівковий курс валют 2 березня: євро і долар подешевшали

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Готівковий курс валют 2 березня в Україні
Готівковий курс валют 2 березня в Україні / pogliad.ua

Курс гривні щодо євро та долара 2 березня на готівковому ринку зміцнився ще на декілька копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у п'ятницю купували по 32,36 грн (- 1 копійка порівняно з четвергом), а продавали по 32,94 грн, що на 5 копійок дешевше, ніж напередодні.

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Долар теж подешевшав. 2 березня його купували по 26,47 грн (- 10 копійок), а продавали по 26,80 грн (- 9 копійок).

За курсом валют від НБУ 2 березня долар втратив у ціні 14 копійок і коштував 26,66 грн. Євро подешевшав аж на 29 копійок – до 32,45 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют Долар євро
Джерело: 24 Канал
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